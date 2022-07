Un incendie détruit des dizaines d'hectares d'arbres près de Ksar El Kébir

Un incendie fait rage depuis le 13 juillet 2022 à Boujedyane, au sud de Larache. Des dizaines d'arbres ont été ravagés par les flammes, et les habitants de seize maisons à proximité ont été évacués.

Un incendie s'est déclaré à Boujedyane, commune rurale relevant de la province de Larache. Des dizaines d'oliviers et de figuiers ont été ravagés. Les éléments de la protection civile, des FAR et de la Gendarmerie royale poursuivent leurs efforts pour maîtriser le feu.

A Boujedyane, un incendie a éclaté dans des superficies où sont cultivés diverses plantes, des oliviers et des figuiers. Les éléments de la protection civile, des FAR, de la Gendarmerie royale et des services des Eaux et des forêts sont activement mobilisés pour l'éteindre. Les causes de l'incendie ne sont pas encore identifiées, des recherches sont en cours pour les déterminer. Les habitants de seize maisons, se trouvant à proximité, ont été évacués, de peur que les flammes n'atteignent les habitations. Des sources interrogées par Le360 ont révélé que cet incendie a complètement détruit de vastes étendues de terres forestières boisées dans la région, notamment à Bani Asfar et Al Azib, soit une superficie de plus de 20 hectares, laissant des dizaines d'oliviers détruits, selon les premières estimations disponibles. Les équipes mobilisées ont été renforcées par des dizaines de membres des Forces armées royales, qui sont arrivés dans la zone touchée par le feu depuis hier soir, mercredi 13 juillet 2022, afin de maîtriser les flammes.

Par Said Kadry