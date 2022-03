© Copyright : DR

A Tanger, 56% des quartiers, notamment à Tanja Balia, au centre de la ville, et dans le quartier Nejma, ont été privés d'électricité au matin de ce dimanche 20 mars 2022. C'est la conséquence de l'incendie d'un poste électrique à Tanja Balia. Le courant est désormais rétabli dans la plupart des quartiers touchés.

Un incendie s’est déclaré, ce dimanche 20 mars 2022 à 08h00, au niveau d'un poste électrique à Tanja Balia, et a provoqué une coupure de courant électrique dans la ville. Selon des sources concordantes, le courant a été rétabli pour 95% des quartiers concernés.

Selon ces mêmes sources, ce poste électrique, situé à Tanja Balia, alimente la majorité des quartiers populaires de Tanger en électricité, et plus de la moitié d'entre eux ont été privés de courant pendant plus de 3 heures. Le rétablissement total de l'électricité dans l'ensemble des quartiers devrait intervenir ce dimanche en début de soirée, assurent ces mêmes sources.

Cet accident a enjoint les autorités locales de Tanger à mobiliser tout leur personnel technique pour réparer les dégâts engendrés par l’incendie et pour rétablir le courant le plus vite possible.