Après le succès de son édition 2021, la Semaine de la science de l'Université Mohammed VI polytechnique est de retour du 30 mai au 5 juin, à Benguérir, avec un programme riche en conférences et débats abordant les dernières avancées scientifiques.

L’Université Mohammed VI polytechnique organise du 30 mai au 5 juin la deuxième édition de la Semaine de la science. Une édition qui coïncide avec le 200e anniversaire de Louis Pasteur. Plusieurs scientifiques et philosophes de renommée mondiale ont répondu présent à l’invitation de l’UM6P, pour partager leur savoir auprès des étudiants et du grand public.

Intervenant lors de l’ouverture de cette deuxième édition de la Semaine de la science, Hicham El Habti, président de l’UM6P, a tenu à souligner que l’humanité a relevé le défi du Covid-19 avec brio. «Ce n’est qu’avec un peu de recul que l’on s’aperçoit que rien de tout cela n'aurait été possible, sans la mobilisation acharnée de la communauté scientifique en course contre la montre», a-t-il indiqué.

«Le hasard fait bien les choses. Nous célébrons cette Semaine de la science dans un contexte de pandémie en recul, mais le bicentenaire de Louis Pasteur, un pionnier de la microbiologie et de la vaccination, est aussi l’occasion de mettre en évidence le rôle primordial des sciences médicales dans l’amélioration de notre santé, et donc de notre qualité de vie», a expliqué le président de l’UM6P.

«Certes, nous ne sommes pas tous des experts en la matière, mais vous aurez tous l’opportunité de parcourir l’héritage conceptuel et institutionnel de Louis Pasteur, le rôle des vaccins, entre autres. (...) l’objet d’une échéance comme la Semaine de la science est de justement rapprocher la méthode scientifique du grand public», a-t-il ajouté. Et de préciser que dans un univers digital marqué par les fake news et la pseudo-science, «notre communauté se doit de se rapprocher d’un public en quête perpétuelle de réponses».

De son côté, Fouad Laroui, ingénieur et écrivain marocain, et maître de cérémonie de l’ouverture de cette deuxième édition de la Semaine de la science, a tenu à mettre en avant l’importance du programme de cet évènement, dédié à la promotion, la célébration et la vulgarisation des sciences tant factuelles qu’humaines et sociales.

C’est ainsi que plusieurs conférences seront données en l’honneur du bicentenaire de l’icône scientifique Louis Pasteur, ce savant français, devenu célèbre dans le monde entier pour avoir, le premier, appliqué le concept de vaccination à l'Homme. Puis, a ajouté Fouad Laroui, un colloque intitulé «Les sciences sociales sont-elles des sciences?» sera animé par l’économiste français Pierre-Noël Giraud, l’économiste Mohamed Soual, l’anthropologue Hassan Rachik et le géopolitologue Charles Saint-Prot.

Viendra ensuite un colloque sur le transhumanisme qui se tiendra sur trois jours. «En parallèle, tous les départements de l’UM6P seront invités à montrer ce qu’ils savent faire et ce qu’ils sont en train de faire», a expliqué l’écrivain.

A noter que le campus universitaire de l’UM6P Laâyoune a déjà abrité, du 28 au 29 mai, plusieurs activités, dans le cadre de la Semaine des sciences, notamment des conférences sur les défis de la santé au Maroc, la médecine à la Qaraouiyne, l’astronomie et l’épistémologie, les automates dans l’âge d’or de l’islam et l’apport de l’astronomie au développement de l’homme.

En parallèle à ces conférences, une lecture du ciel au profit des écoles de Laâyoune a également été organisée avec le planétarium mobile de Nasser Sqalli.