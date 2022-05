© Copyright : UM6P

L’European Foundation for Management Development (EFMD) a décerné ce jeudi 19 mai 2022 le prix «GOLD EFMD Talent Development» à Africa Business School (ABS), la business school de l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) pour son programme Beyond.

Ce prix décerné par l’EFMD vient récompenser chaque année les meilleurs programmes de formation en leadership et développement conçus par les entreprises et leurs partenaires académiques. La qualité pédagogique et l'impact du programme sur l'organisation sont particulièrement appréciés pour sélectionner les lauréats.

Ce prix international récompense ainsi l'Africa Business School pour son excellence académique et pédagogique dans l'accompagnement de ses entreprises clientes. Il met en avant l'efficacité de l'ABS à contribuer à l'instauration d'une culture de leadership inclusif et transformationnel à tous les niveaux, ainsi que son engagement à favoriser un leadership inspirant et efficace, indique Africa Business School dans un communiqué.

Le programme en question a été conçu et mis en œuvre conjointement par l'ABS, l'International Institute for Management Development (IMD) et le groupe OCP afin de responsabiliser la prochaine génération de talents, de transformer et d'accélérer le passage de l'entreprise à la prochaine courbe en S, précise le même communiqué.

«Le programme Beyond -compte tenu de son lien fort avec le terrain- a bouleversé à la fois la conception des programmes sur mesure et la finalité de ces programmes, qui, outre la montée en compétence des employés, est devenu un puissant moteur de changement au sein de l'entreprise», a souligné à l’occasion la directrice des custom programs Africa Business School, Yasmina Lamtiri.