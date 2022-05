© Copyright : DR

Dans le cadre d'une coopération mutuelle entre Oracle, le gouvernement marocain et l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), le campus de Benguerir de l'UM6P a accueilli une visite de la directrice générale d'Oracle, Safra Catz. L'entreprise américaine annonce le renforcement de ses activités de recherche au Maroc.

Cet évènement qui a connu la présence du ministre délégué chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Evaluation des politiques publiques du Maroc, Mohcine Jazouli, et de la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Ghita Mezzour, a été l'occasion d'annoncer l'expansion des activités d'Oracle en Afrique, le Maroc étant la plaque tournante pour la recherche et le développement, indique l’UM6P dans un communiqué.

A la suite de cette visite, l'expérience internationale d'Oracle dans le domaine des technologies de «Cloud Computing» devrait s’étendre au Maroc dans deux domaines clés à savoir: la stimulation du recrutement d'ingénieurs marocains par Oracle et le renforcement des programmes de recherche d'Oracle au sein des universités marocaines.

«Le nouveau centre Oracle Labs au Maroc va rejoindre un réseau mondial de sites travaillant sur des technologies avancées. Nous espérons que notre laboratoire contribuera à accroître les possibilités de R&D entre Israël, les Emirats arabes unis, le Maroc et le Bahreïn. Une telle collaboration dans le domaine de l'informatique constituera un lien de plus qui renforcera les relations entre les signataires des accords d'Abraham», a souligné à cette occasion le Dr Hassan Chafi, vice-président de la recherche et du développement avancé chez Oracle Labs.

En tant que pôle africain d'éducation, de recherche et d'innovation, l'UM6P franchit, pour sa part, une nouvelle étape grâce au développement de ses activités avec Oracle.

«Il est rare de voir le monde de la recherche et celui des affaires s'entendre sur autant de points. A l'UM6P, nous sommes ravis de constater que nos valeurs fondamentales d'innovation, de croissance, de résilience et de durabilité sont partagées et défendues par nos amis d'Oracle. En tant qu'institution académique, l'UM6P est investie de la responsabilité monumentale de former les futurs façonneurs de l'Afrique. Avec Oracle à nos côtés, nos jeunes peuvent désormais oser penser globalement», a déclaré de son côté le président de l’UM6P, Hicham El Habti.