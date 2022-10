Leila Tazi Kandil (à droite de l’image), Latifa Jabri Chrouate et Yasmina Sitail, trois Marocaines qui ont réussi à escalader le sommet du mont Kinabalu en Malaisie, le plus haut sommet d'Asie du Sud-Est, jeudi 13 octobre 2022.

© Copyright : DR

Leila Tazi Kandil, Latifa Jabri Chrouate et Yasmina Sitail, ce sont les trois Marocaines qui ont réussi à escalader le sommet du mont Kinabalu en Malaisie, le plus haut sommet d'Asie du Sud-Est.

Le drapeau du Royaume a été porté jusqu'au sommet du mont Kinabalu, le plus haut d'Asie du Sud-Est, et ce, grâce aux trois Marocaines, Leila Tazi Kandil, Latifa Jabri Chrouate et Yasmina Sitail.

Les trekkeuses marocaines ont escaladé, jeudi 13 octobre 2022, à 6h40, le mont Kinabalu, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, qui culmine à 4.095 mètres d’altitude, pour arborer le drapeau du Royaume avec fierté.

Le drapeau du #Maroc a flott� pour la 1�re fois sur le Mont #Kinabalu (4095 m), le plus haut sommet d'#Asie du sud-est situ� en #Malaisie.

Bien du #patrimoinemondial de l'@UNESCO_fr,le Parc du Kinabalu s?�tend sur 75 370 ha et joue un r�le important pour le biote de cette r�gion. pic.twitter.com/deCUM4PyNG — Le Maroc � l'UNESCO ?? (@Maroc_UNESCO) October 19, 2022

Avec détermination, les trois escaladeuses marocaines ont mené avec brio cette ascension techniquement exigeante, qui a forcé trois autres participantes, à abandonner avant de pouvoir atteindre le sommet.

Leila Tazi Kandil, Latifa Jabri Chrouate et Yasmina Sitail n'en sont pas à leur coup d’essai. Ces trois femmes ont déjà plusieurs ascensions à leur compteur, à savoir celle du mont Kilimandjaro, du camp de base de l’Everest, ou encore du col de Salkantay.