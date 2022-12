© Copyright : DR

C’est une véritable opération coup de poing qui a été menée conjointement par la DGSN et la Gendarmerie royale dans la province de Berrechid. Une grosse saisie de diverses drogues a été effectuée et deux individus ont été interpellés.

Les services de la police judiciaire de Berrechid, en collaboration avec la Gendarmerie royale, ont mis fin aux activités criminelles de deux individus qui se livraient au trafic de diverses drogues, de boissons alcoolisées et de comprimés psychotropes.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), les deux individus, âgés de 20 et 22 ans, ont été interpellés hier dimanche dans la commune rurale de Jakma, à 16 kilomètres de la ville de Berrechid.

Lors des perquisitions, les enquêteurs ont saisi de grosses quantités de diverses drogues: des plaquettes de haschich, 120 grammes de cocaïne, 240 kg de kif en tiges, 50 kg de feuilles de tabac, ainsi que 24 capsules de protoxyde d'azote (N 2 O), un gaz hilarant à la mode dernièrement au Maroc.

La même source indique que les enquêteurs ont également mis la main sur 1.592 comprimés psychotropes, dont de l’ecstasy, 876 bouteilles de diverses boissons alcoolisées et 785 litres de «Mahia» (eau-de-vie artisanale). En plus de tout cela, ont été saisis un véhicule tout-terrain (4X4), une moto et une somme d’argent provenant probablement des activités criminelles des deux individus.

D’ailleurs, la DGSN précise que l’un des deux prévenus faisait l’objet de dizaines d’avis de recherche au niveau national émis par les services de la DGSN et de la Gendarmerie royale à Settat, Berrechid, Mohammédia et Khouribga.