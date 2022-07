Tourisme: le Maroc a accordé plus de 1.000 visas électroniques en deux jours

Après la mise en place le 10 juillet 2022 d’une plateforme dédiée à l’octroi des visas électroniques par le ministère des Affaires étrangères, le Maroc a délivré jusqu’ici plus de 1.000 visas d’entrée à des fins touristiques et professionnelles.​ Et ce, en à peine plus de deux jours.​

Ce résultat vient d’être communiqué, mardi 12 juillet 2022, par la direction des affaires consulaires issue du Ministère des Affaires étrangères à l’occasion d’une visite de presse au centre qui héberge cette plateforme électronique. Celle-ci est en effet gérée par la direction des affaires consulaires que dirige Fouad Kadmiri, assisté de Kacem Ayar. Selon Fouad Kadmiri, la procédure des visas électroniques s’inscrit dans le cadre de «la réforme consulaire globale telle qu’initiée en 2015 par le roi Mohammed VI pour moderniser et assouplir les formalités administratives en faveur notamment des MRE». Cette plateforme, a-t-il dit, à «usage simple et efficace s’adresse aux demandeurs étrangers qui désirent visiter le Maroc à des fins touristiques et professionnelles». Le site délivre deux cas de visas électroniques, un normal remis dans un délai de 72 heures et un autre rapide délivré dans une durée de 24 heures. Le Maroc lance la procédure d’octroi du «eVisa»: ce qu'il faut savoir La cellule, qui est chargée de cette mission, est gérée par des cadres expérimentés relevant du ministère. Fouad Kadmiri a estimé qu’en instaurant cette procédure électronique, le Maroc est devenu «l’un des premiers pays à faire partie du club restreint des 49 nations qui accordent ce type de visas électroniques». Son adjoint, Ayar Kacem a abondé dans le même sens, en indiquant que les frais de visa électronique ont été fixés à 1.000 dirhams pour le document de 72 heures et 770 dirhams pour le visa rapide. Les visas électroniques sont accordés à trois catégories de bénéficiaires suivant leur nationalité, leur titre de séjour dans des pays comme l’Australie, les Etats-Unis ou ceux de l’Union européenne. Le troisième cas concerne les demandeurs en possession d’un visa Schengen ou d’un visa des Etats-Unis.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Brahim Moussaaid