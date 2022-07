© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Les équipes d'intervention de lutte contre les incendies ont réussi, ce lundi 18 juillet 2022, à maîtriser l'incendie qui s’est déclaré dans la forêt de Bni Idder, de la commune de Kharroub, caïdat Jbel Lahbib dans la province de Tétouan, ravageant 500 hectares, dont la moitié du couvert forestier. C’est ce qu’indiquent des sources locales.

Des équipes relevant de l’Office national de l’électricité et de l'eau potable (ONEE) ont été mobilisées en vue de réparer les dégâts enregistrés au niveau des réseaux de raccordement et les pannes causées par les incendies, ainsi que d’accélérer le rétablissement du raccordement à l'état normal, précisent les autorités.

Les sources ont relevé un incident d'atterrissage d'urgence d'un avion Turbo Trush qui participait aux opérations de lutte contre les incendies dimanche, sans que le pilote ne soit blessé.

Les équipes d’intervention ont pu maîtriser, dimanche, l'incendie qui s'est déclaré dans la forêt de Bni Idder du côté nord. La sécurité des habitants des douars avoisinant cette région a été quasiment assurée. En vue de contenir le feu, des équipes d'intervention terrestre composées d'éléments des Forces armées royales, de la Gendarmerie royale, des forces auxiliaires, de la protection civile et des services des eaux et forêts, en plus des autorités locales, d'agents de la promotion nationale et de volontaires parmi la population de la région, ont été mobilisées.

De même, des équipements et moyens logistiques et techniques ont été mis à disposition, dont des camions-citernes, des camions de première intervention, des ambulances, des engins de terrassement et d'autres pour l'extinction du feu, ainsi que des avions de type Turbo Trush mobilisés par la Gendarmerie royale et des avions de type Canadair.