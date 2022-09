© Copyright : DR

Les travaux de construction du nouveau parking de Tanger touchent à leur fin. Le parking souterrain 9 avril sera ouvert au public à partir du vendredi 9 septembre 2022 et sera mis en service gratuitement pendant tout le mois.

Le nouveau parking souterrain de Tanger, situé près de la place du 9 avril, sera ouvert à partir du vendredi 9 septembre. Il est doté d’une capacité de 214 places de stationnement sur trois niveaux.

La réalisation de ce nouvel espace de stationnement s’inscrit dans le cadre du programme de réhabilitation de la ville de Tanger financé par l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), en partenariat avec la wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma.

Ce parking a pour but de décongestionner le trafic routier dans la médina de Tanger et ses alentours et de mettre fin au problème de stationnement dont souffrent les automobilistes tangérois.

La ville du Détroit a été dotée de six parkings d’une capacité totale de 887 places. Les deux parkings de la Kasbah et de Bab Marsa sont opérationnels depuis 2021. Alors que celui de Sidi Bouabid sera ouvert dans les prochaines semaines.