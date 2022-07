© Copyright : Saïd Kadry / Le360 (capture image vidéo)

En cette fin de mois de juillet, les ruelles, places et allées de l’historique médina de Tanger grouillent de touristes, au grand soulagement des commerçants, qui ont dû subir une longue période de vaches maigres, causée par la pandémie du Covid-19.

Entièrement restaurée, la charme de la belle médina de Tanger opère de plus en plus sur les touristes nationaux et étrangers. Depuis le début de l’été, celle-ci fait le plein de visiteurs, dont des Espagnols, qui s'y pressent quotidiennement pour y faire du shopping et se balader dans ses ruelles, en empruntant les nombreux ferries rapides qui relient le sud de l’Espagne au port de Tanger-ville.

Cet afflux de touristes a eu pour effet de redynamiser l’activité commerciale de la médina. Du pain béni, après deux années d’atonie, causées par les conséquences de la pandémie de coronavirus.

Interrogés par Le360, les propriétaires de bazars et de boutiques ont exprimé leur bonheur et leur joie devant ce dynamisme retrouvé de la médina. Pour eux, c'est synonyme d'amélioration des revenus quotidiens, après plusieurs mois de vaches maigres.

«Les maisons-d’hôtes sont pleines, les bateaux arrivent chaque jour d’Espagne au port de la ville, en provenance de Tarifa ou d’Algesiras. Nos affaires reprennent, pourvu que ça dure», a témoigné l’un d’entre eux.