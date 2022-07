Grâce à la réhabilitation de plusieurs sites historiques, les touristes étrangers sont de plus en plus nombreux à visiter Tanger, comme ces touristes ukrainiennes.

Pirina et Ilina sont tombées sous le charme de la ville de Tanger. Le360 les a rencontrées. Témoignages.

Avec la réhabilitation de plusieurs sites historiques à Tanger, les touristes étrangers sont de plus en plus nombreux à choisir cette ville du Nord comme destination de vacances.

Dans le lot, on trouve des touristes ukrainiennes. Pirina, d’origine ukrainienne, vit en France et, conseillée par sa sœur, a décidé de faire le pas et de prendre l’avion pour Tanger, le temps d’un week-end. «C’est ma première fois au Maroc et je suis très contente d’avoir visité ce pays et cette ville, Tanger. J’ai bien l’intention de revenir l’année prochaine avec mes enfants», a-t-elle déclaré pour Le360.

Ilina, une autre Ukrainienne, a également choisi le Maroc pour ses vacances. Mais contrairement à Pirina, elle connaît déjà bien le pays. Mariée à un Marocain, elle l’a visité à plusieurs reprises, au moins cinq fois. «Durant ces vacances, nous avons visité Agadir, Marrakech, Kénitra, Sidi Kacem et enfin Tanger», déclare ainsi cette touriste ukrainienne, une habituée du Maroc.