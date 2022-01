© Copyright : DGSN

Un professeur des universités, de l’Ecole supérieure roi Fahd de traduction de Tanger, a été placé en garde à vue, tard dans la soirée du mardi 4 janvier 2022, à la préfecture de police, sur instruction du procureur général du Roi à la cour d'appel de Tanger, suite à la plainte d’une étudiante qui l’accuse de harcèlement sexuel.

Une nouvelle affaire de harcèlement sexuel secoue le monde universitaire, cette fois-ci à Tanger. Un professeur des universités, qui enseigne à l’Ecole supérieure roi Fahd de traduction de Tanger, a été placé en garde à vue, hier mardi, après que l’une de ses étudiantes a déposé une plainte contre lui, pour harcèlement sexuel.

Selon nos informations, le professeur, qui a été inculpé de harcèlement et de chantage sexuels, devrait comparaître devant le procureur du Roi près la cour d'appel de la ville, le jeudi 6 janvier, dès la fin de l'enquête préliminaire menée par les services préfectoraux de la police judiciaire de Tanger.

L’enquête se base sur le détail des messages envoyés via l’application WhatsApp par le professeur à son étudiante. Celle-ci accuse également le professeur de tentatives d’attouchement au sein même de l’établissement, et de l’avoir harcelé plus d’une fois. Des accusations que l’incriminé nie en bloc.

L’administration de l’établissement a suspendu le professeur accusé dans cette affaire jusqu'à la fin de l’enquête.

Il est à noter que l'Université Abdelmalek Essaadi, dont l'Ecole supérieure roi Fahd de traduction à Tanger est une composante, a mis en place un numéro vert et une adresse mail à la disposition des étudiantes afin de signaler tout harcèlement sexuel ou chantage au sein de l'espace universitaire.