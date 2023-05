Tanger: en pleine navigation, le yacht d’un couple britannique attaqué par un groupes d’orques

La navigation en Méditerranée n’est pas toujours sans risque. Un couple britannique, Stephen Bidwell (58 ans) et Janet Morris (58 ans), originaires de Cambridge, ne diront pas le contraire. Le premier, photographe de profession, et sa compagne, ont été attaqués début mai par six orques, alors qu’ils se trouvaient à bord de leur yacht pour un cours de voile, près de Tanger. D’après le média britannique The Telegraph qui a révélé cet incident, ces mammifères ont percuté la coque de leur embarcation qui naviguait dans le détroit de Gibraltar.

Cette attaque, qui a duré une heure, a impressionné le couple britannique. «C’est une expérience que je n’oublierai jamais», a déclaré Bidwell au média britannique. «Je n’arrêtais pas de me rappeler que nous avions un bateau de 22 tonnes en acier, mais en voir trois arriver à la fois, rapidement et à toute allure, avec leurs nageoires hors de l’eau, c’était intimidant», poursuit-il.

Même sentiment chez Janet. «Je n’arrivais pas à y croire quand je les ai vues. Nous étions des cibles faciles», témoigne-t-elle. «Une matriarche de taille nettement supérieure se trouvait certainement dans les parages et les supervisait presque», renchérit Bidwell. «L’expérience nous a laissés en admiration devant la nature et son pouvoir», souligne-t-il.

Lire aussi : Pingouins, requins et Cie: d’un coût de 400 millions de dirhams, un parc marin à Casablanca dès 2028

D’après The Telegraph, des chercheurs estiment que c’est l’orque femelle dénommée White Gladis qui mène des bandes d’orques au combat contre des yachts autour de Gibraltar. Cette dernière cherche à se venger après avoir été traumatisée par une collision avec un bateau ou avoir été piégée dans des filets de pêche illégaux. «Les attaques nautiques de Gladis sont maintenant imitées par le reste de la population d’orques», précise le tabloïd.

Selon le journal, un incident similaire était survenu en novembre 2022, au large des côtes portugaises, sur un navire à équipage français. Des expériences qui n’ont pas dissuadé le couple britannique qui prévoit de retourner dans le détroit de Gibraltar pour récupérer les heures de navigation manquées.