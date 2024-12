Tanger: des députés alertent sur l’augmentation inquiétante du nombre de cas de tuberculose

La ville de Tanger connaît actuellement une pénurie de médicaments contre la tuberculose, tandis qu’un rapport du ministère de la Santé alerte sur la propagation de cette maladie dans la ville. Cette situation a incité des parlementaires à intervenir, comme le rapporte Al Akhbar dans son édition du jeudi 5 décembre.

Un groupe parlementaire a ainsi adressé une question urgente au ministre de la Santé concernant cette rupture des médicaments nécessaires au traitement de la tuberculose dans plusieurs centres de santé à Tanger. Cette pénurie, qui dure depuis une dizaine de jours, suscite une vive inquiétude chez les malades et leurs familles, indique le quotidien.

Le groupe parlementaire souligne que l’absence de ces médicaments dans les centres de santé constitue une menace réelle pour les malades, qui dépendent d’une prise régulière pour se soigner. Cette situation représente également un danger pour leur entourage, la tuberculose étant une maladie hautement contagieuse.

Ce constat est confirmé par un rapport des services du ministère de la Santé. Celui-ci révèle une propagation importante de la tuberculose à Tanger, en particulier des formes graves comme la tuberculose pulmonaire. Le rapport précise que 1.309 cas de tuberculose pulmonaire grave ont été identifiés sur un total de 2.380 cas de tuberculose recensés dans la préfecture de Tanger-Asilah.

Pour faire face à cette crise, près de 38 professionnels de santé ont été mobilisés, dont 20 médecins spécialisés dans les maladies respiratoires et la tuberculose, un médecin généraliste, cinq infirmières multidisciplinaires, ainsi que des techniciens en radiologie et en laboratoire, et des assistantes sociales.

Dans le but de limiter la propagation de cette maladie dangereuse, le ministère de tutelle a entamé la réhabilitation du Centre de diagnostic de la tuberculose et des maladies respiratoires de Bouaraquia. Le laboratoire du centre a été équipé de nouveaux appareils permettant le dépistage du gène TYK2, qui favorise la contraction de la maladie chez les porteurs.

Par ailleurs, un plan d’action a été mis en place pour la formation initiale et continue du personnel de santé travaillant dans ce domaine. Un programme spécifique a également été conçu pour assurer le suivi des malades, en développant des partenariats avec des médecins et des associations locales.

Cependant, selon le quotidien, la principale cause de la propagation de la tuberculose à Tanger réside dans une coordination insuffisante entre les différentes parties concernées. Les mécanismes permettant de définir clairement les responsabilités des acteurs clés de la lutte contre cette maladie restent inadéquats.