Sondage: un tiers des Marocains rêve de quitter le pays

Selon un sondage réalisé par l’institut Arab Barometer, 35% des Marocains interviewés envisagent d’émigrer vers les pays occidentaux. 53 % d’entre eux seraient même enclins à le faire de manière illégale et sans obtenir les documents officiels, rapporte Assabah du vendredi 23 août. Ce sondage évalue la problématique de l’immigration dans plusieurs pays d’Afrique du Nord et du Moyen Orient. Il en résulte que 35% des Marocains souhaitent quitter le royaume contre 46% en Tunisie, suivie de la Jordanie avec 42% et le Liban avec 38%. Bien que la Palestine soit minée par une guerre et des conditions sécuritaires difficiles, ses habitants n’accordent pas d’importance à l’émigration.

En effet, le taux des Palestiniens qui souhaitent émigrer ne dépasse pas 25% contre 22% en Mauritanie et 16% au Koweït. Le taux des Tunisiens qui envisagent de quitter leur pays est le plus élevé depuis que l’institut Arab Barometer a commencé à suivre les indicateurs de l’immigration. Ce taux a augmenté de 22% par rapport au sondage réalisé en 2022 tandis que ceux du Maroc (35%) et du Liban (38%) restent similaires à ceux de 2012. Il en est de même pour le nombre des personnes qui ont exprimé leur volonté d’émigrer au Koweït et en Palestine, dont les taux respectifs (16 et 25%) n’ont pas évolué depuis 12 ans.

Le sondage indique que les facteurs économiques sont les plus invoqués par les personnes désireuses d’émigrer, relaie Assabah. Ces derniers considèrent que la situation économique est très difficile. Les facteurs économiques expliquent le désir d’émigration de 90 % des sondés en Jordanie, 89% en Tunisie, 72% au Liban, 69% en Mauritanie, 45% au Maroc, 57% en Palestine et 29% au Koweit.