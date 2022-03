Dans une déclaration pour Le360, Azeddine Farhane, ambassadeur du Maroc en Autriche, Slovaquie et Slovénie, assure que l’opération d’évacuation des Marocains d’Ukraine se déroule dans des conditions satisfaisantes. Un avion de RAM a décollé ce samedi 5 mars vers 14h00 de l’aéroport de Kosice (Slovaquie) avec à son bord 160 étudiants Marocains.

L’ambiance a été forte en émotions ce samedi matin, 5 mars 2022, à l’aéroport de Kosice, une petite ville située à deux heures de route du point de passage frontalier entre l’Ukraine et la Slovaquie.

Pas moins de 160 ressortissants marocains, pour la plupart des étudiants qui ont réussi à fuir la guerre en Ukraine, s’apprêtaient à s’envoler pour le Maroc, à bord d’un avion affrété par Royal Air Maroc.

«L’opération s’est déroulée d’une manière très sereine. Un consulat mobile a été mis en place. Je saisis cette occasion pour remercier les autorités slovaques pour leur coopération exemplaire», souligne Azeddine Farhane, ambassadeur du Maroc en Autriche, Slovaquie et Slovénie. Ce dernier, accompagné du staff de l’ambassade, était présent, samedi matin, à l’aéroport de Kosice et a tenu à accompagner les étudiants marocains jusqu’au pied de l’avion.

«Conformément aux hautes instructions du roi Mohammed VI, toutes les ambassades ont été mobilisées pour que cette opération soit couronnée de succès», a-t-il ajouté.

«Toutes les facilités ont été accordées pour que l’opération se déroule dans de bonnes conditions. Plusieurs laissez-passer ainsi que des visas ont été donnés, notamment aux femmes et enfants accompagnant certains passagers marocains», affirme Redouane El Alami, chargé des affaires consulaires et sociales à l’ambassade du Maroc à Vienne, membre de la mission d’évacuation des Marocaines d’Ukraine (en charge du consulat mobile).

Les étudiants marocains ont tous été impressionnés par le traitement spécial et différencié qui leur a été accordé par les autorités slovaques. «Nous avons galéré avant d’atteindre les frontières. Mais dès que nous avons franchi la frontière slovaque, le staff de l’ambassade nous a accueillis et nous a fourni toute l’aide nécessaire. Je tiens à remercier vivement le roi Mohammed VI, le staff de l’ambassade et les autorités slovaques pour leur appui et soutien à notre égard», a témoigné Mohamed Ghali, étudiant à l’Université de médecine de Kharkov, un des passagers du vol RAM programmé ce samedi 5 mars vers 11h45 au départ de Kosice.

Le point de passage frontalier entre l’Ukraine et la Slovaquie reste ouvert. Une trentaine d’étudiants marocains ont pu accéder ce matin au territoire slovaque. Ils sont actuellement hébergés et bien installés en attendant leur rapatriement à travers les vols spéciaux de Royal Air Maroc. «Le staff de l’ambassade continue à être mobilisé pour la réussite optimale de cette opération de rapatriement», tient à rassurer l’ambassadeur Azeddine Farhane.