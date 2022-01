© Copyright : DR

Le procès des quatre autres professeurs accusés dans l’affaire dite «sexe contre bonnes notes», ayant remué l’Université Hassan 1er de Settat en septembre dernier, est reporté au 24 janvier 2022.

Du nouveau dans l’affaire de harcèlement sexuel qui a secoué l’université Hassan 1er de Settat.

Les quatre professeurs accusés, à savoir le coordinateur du master de finances publiques, les chefs des filières économie et de droit public, ainsi que le professeur d’histoire de la pensée politique, comparaîtront le 24 janvier 2022, après un énième report de leur procès, qui devait démarrer ce jeudi 13 janvier 2022.

Une décision prononcée aujourd’hui après-midi par la chambre des flagrants délits près le tribunal de première instance. La cause? Permettre aux nouveaux avocats affectés à la partie civile et désignés par quelques ONG de défense de droits de l’homme de préparer leurs plaidoiries, et par la même occasion convoquer un des témoins absents lors de la session de ce jour.

L'autre accusé, M.M, professeur d’économie, cinquième mis en cause dans cette affaire scandaleuse, poursuivi pour atteinte à la pudeur avec violence et harcèlement sexuel, a écopé de deux ans de prison ferme. Un verdict tranchant de la chambre criminelle près le tribunal de première instance, rendu public hier soir, mercredi 12 janvier 2022.

Quant aux quatre enseignants, ils sont poursuivis pour les chefs d’accusation suivants: attentat à la pudeur avec violence et harcèlement sexuel, incitation à la débauche et discrimination fondée sur le sexe.

Pour rappel, le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques avait présenté sa démission fin novembre, sans attendre le verdict de la justice, suite à la mise en accusation d’un des quatre enseignants, qui se trouvait être l’un de ses conseillers.