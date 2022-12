© Copyright : DR

Kiosque360. Astra Zeneca et la Fondation Lalla Salma œuvrent pour l'accès équitable aux soins contre le cancer au Maroc, via un programme qui vise à combler les lacunes constatées dans le traitement de cette maladie. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

La société Astra Zeneca a lancé une initiative visant à améliorer les résultats du traitement des malades atteints du cancer au Maroc, en leur garantissant l’accès équitable aux soins. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du lundi 12 décembre, que le programme «Coopération pour accélérer le changement dans la lutte contre le cancer en Afrique» (ACT) est une plateforme qui permet aux partenaires de coopérer pour combler les failles que connaît l’approche suivie, actuellement, dans les soins apportés aux malades, du diagnostic au traitement, voire au-delà.

Durant le lancement de ce programme, le directeur exécutif de la Fondation Lalla Salma pour la prévention et le traitement des cancers, Rachid Bekkali, et plusieurs experts et spécialistes dans les soins de la santé ont discuté des sujets concernant la prévention et le traitement des maladies du cancer au Maroc.

Dans son intervention, le président Proche-Orient et Maghreb d’Astra Zeneca, Rami Scander, a indiqué que «la société avait concentré ses efforts dans une mission essentielle qui consiste à développer la recherche scientifique pour trouver des médicaments de pointe qui pourraient changer la vie des malades».

Après avoir évoqué le chiffre d’affaires d’Astra Zeneca, Scander a souligné que le chiffre le plus important demeure la somme de 9,6 milliards dollars consacrée à la recherche scientifique, soit 26% du montant total des transactions de la société. Il a, en outre, mis en exergue l’expérience de cette entreprise dans la science des tumeurs, insistant particulièrement sur le traitement du cancer du sein qui a réalisé un progrès qualitatif, avec des résultats probants. Il est regrettable toutefois, poursuit-il, qu’il n’existe pas encore de quantités suffisantes au niveau de l’Afrique. Et de préciser que ce déficit pourrait être comblé en 2026.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que le directeur exécutif de la Fondation Lalla Salma pour la prévention et le traitement des cancers, Rachid Bekkali, a insisté sur l’importance de la coopération pour poursuivre l’amélioration des résultats du traitement du cancer. «Avec les progrès réalisés par le Maroc dans la prodigation des soins aux malades du cancer, nous sommes conscients de l’occasion qui se présente à nous pour permettre aux malades et aux spécialistes de la santé d’avoir les moyens nécessaires pour lutter contre cette maladie de la meilleure façon possible». Et Bekkali d’indiquer que cette coopération permet la mise en place d'un programme national structuré pour détecter, diagnostiquer et traiter le cancer.