Le ministère de la Santé vient de lancer un concours de recrutement de près de 300 médecins de 1er grade. Il s’agit du premier recrutement de masse pour l’année 2020. Les détails.

Ce recrutement est susceptible de combler le manque en médecins dans le secteur public. Le ministère de la Santé vient de lancer un concours pour recruter 299 médecins de premier grade (qui seront rémunérés sur la grille des salaires de la fonction publique à l'échelle 11).

Selon le département de Khalid Aït Taleb, ce concours se déroulera le 29 mars 2020 dans plusieurs villes (Oujda, Rabat, Fès, Casablanca et Marrakech) et il sera ouvert aux Marocains titulaires d’un doctorat en médecine, ou d’un diplôme équivalent, avec cette condition expresse: ceux-ci ne doivent pas être âgés de plus de 45 ans révolus, au 1er janvier 2020.

Un quart des postes à pourvoir iront aux candidats qui ont été pupilles de la nation, aux résistants et aux anciens combattants, ainsi qu'aux ex-militaires. Par ailleurs, 7% des postes à pourvoir sont réservés aux candidats en situation de handicap.

Dans le budget de l'Etat pour cette année 2020, le poste budgétaire affecté au ministère de la Santé vient en troisième position dans l'ensemble de ceux affectés aux différents départements ministériels, juste après ceux affectés au ministère de l’Intérieur et à la Défense.

Le ministère de la Santé, dirigé par Khalid Aït Taleb, bénéficie pour cet exercice 2020 du budget de l'Etat de 4.000 postes budgétaires.