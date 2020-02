© Copyright : DR

Kiosque360. L’Ordre des médecins a autorisé ses adhérents à exercer dans le secteur privé en leur fixant des horaires bien définis. Cette décision a été contestée par les syndicats des médecins du secteur privé, qui rappellent que la loi interdit et sanctionne pénalement ce cumul de fonctions.

Au moment où le secteur de la santé publique connaît un déficit inquiétant en médecins, l’Ordre national des médecins a officiellement autorisé, en violation de la loi, ses adhérents du secteur public à exercer dans le privé. Lors de la tenue de son assemblée générale, l’Ordre des médecins a donné aux professeurs universitaires le feu vert pour exercer deux fois par semaine dans le secteur privé et a permis aux médecins d’y travailler tous les jours après 16 heures. Dans le PV de sa réunion, l’Ordre indique avoir instauré un système de contrôle qui lui permettra de vérifier si les concernés respectent les horaires fixés, et ce dans le cadre d’un partenariat entre les secteurs public et privé.



Une décision qui a irrité le président de la Coordination syndicale des médecins du secteur privé qui souligne que la loi interdit de cumuler deux fonctions dans les secteurs public et privé. Le docteur Charaf Lahnech ajoute que cette situation va impacter le bon fonctionnement de la santé dans le secteur public. Il s’interroge, d’ailleurs, sur les raisons de cette décision susceptible de provoquer un désordre dans le secteur public par le désengagement de certains médecins de leur mission première. De plus, précise-t-il, il est difficile de veiller à ce que les horaires fixés soient respectés par les médecins qui vont exercer dans le secteur privé.

Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du mardi 4 février, que le président du syndicat national des médecins du secteur privé, Badreddine Dassouli, a indiqué que le rôle de l’Ordre des médecins était de faire respecter la déontologie de la profession. Or, ajoute-t-il, en prenant cette décision, cet organe viole les articles 2, 108 et 109 de la loi n°31.13 qui interdit le cumul de fonctions. Encore faut-il préciser, martèle-t-il, que la violation de cette loi est passible de sanctions pénales. Dassouli a, par ailleurs, critiqué l’Ordre des médecins et sa méthode d’élection, tout en indiquant que les médecins du privé récusaient ses décisions.

Il va même jusqu’à prévoir d’organiser un sit-in devant son siège, voire de solliciter une intervention du roi pour mettre de l’ordre. Le docteur Dassouli souligne que l’Ordre ne coiffe que les médecins du secteur public, dont les directions sont pourtant représentées au ministère de la Santé. Or, ajoute-t-il, les médecins du secteur privé n’ont pas d’organe similaire pour les représenter car il leur a été «volé».