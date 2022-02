© Copyright : DR

La nouvelle ligne reliant Casablanca à Tel Aviv sera opérationnelle à compter du 13 mars prochain, à raison de quatre fréquences par semaine dans un premier temps, pour passer rapidement à cinq vols par semaine, annonce Royal Air Maroc (RAM) dans un communiqué.

Le360 vous l'a annoncé en exclusivité, RAM s’apprête à lancer une ligne directe reliant Casablanca à Tel Aviv. Cette nouvelle route aérienne sera opérationnelle à compter du 13 mars prochain, à raison de quatre fréquences par semaine dans un premier temps, pour passer rapidement à cinq vols par semaine, indique la compagnie dans un communiqué diffusé ce lundi 21 février 2022.

Selon ce même communiqué, les vols seront programmés au départ de Casablanca les mardis, mercredis, jeudis et dimanches à 23h55 (heure du Maroc) avec une arrivée à Tel-Aviv à 06h15 (heure locale). Quant aux vols au départ de Tel Aviv, ils sont programmés les lundis, mercredis, jeudis et vendredis avec un décollage à 07h15 (heure locale) et une arrivée à Casablanca à 12h10 (heure du Maroc).

D’après RAM, cette nouvelle liaison vient répondre aux attentes de la communauté marocaine établie en Israël, qui entretient des liens forts avec son pays d’origine. Elle vise aussi à permettre aux touristes, ainsi qu’aux femmes et hommes d’affaires, de se rendre au Maroc ou en Israël.

Le vol inaugural Casablanca-Tel Aviv conduira une délégation d’hommes d’affaires marocains, pour une mission économique organisée par la CGEM.

Cette délégation marocaine sera composée de plus de 70 opérateurs économiques représentant les différents secteurs d’intérêts communs identifiés, tels que le tourisme, l’industrie, l’agriculture, la technologie et l’innovation, l’éducation, la santé, la finance et les assurances, les énergies renouvelables, la grande distribution ou encore le textile. Elle comprendra également les représentants d'un certain nombre d'institutions artistiques et culturelles.