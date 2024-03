Revue du web. Un attentat revendiqué par Daech a fait au moins 130 morts en Russie

Un bon test pour les lions de l'atlas et une bonne prestation globalement. Brahim et Bensghir ont confirmé 👍

Walid a un bon groupe pour écraser les adversaires et même ceux qu'on appelle "Jeunes" sont valables et capables de porter le maillot de l'EN.#DimaMaghrib ⭐ #ديما_مغرب pic.twitter.com/VxLoAFAoph