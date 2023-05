Revue du web. La Toile réagit aux nouvelles nominations royales

#Maroc Superbes nominations! Chaleureuses et sincères félicitations à Said Mouline, Mohamed Benyahia et Fouad Arif👏🏻



SM le Roi les a nommés respectivement:

DG de l’Agence Marocaine de #Sûreté et Sécurité #Nucléaires et Radiologiques

DG de @AMEEOFFICIEL

DG de la @MAP_Information