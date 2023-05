Revue du web. Les internautes se souviennent toujours des attentats du 16 mai

🗣 Luka Modrić : "Quand le Real Madrid perd, tout devient très gros. Il y a beaucoup d'analyses et de critiques. Il faut vivre avec ça, on est habitués. Les critiques ne vont pas nous couler, certaines sont constructives et on accepte après une telle défaite." pic.twitter.com/H3X2Uqjw9k