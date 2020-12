Revue du Web. Covid-19: la Toile réagit à la campagne de vaccination imminente

Administration d'un vaccin.

© Copyright : DR

Kiosque360. Vaccin anti-Covid-19 au Maroc, le beau geste de la DGSN afin de renflouer les stocks de sang dans les hôpitaux, Valéry Giscard d’Estaing n'est plus, un certain Adolf Hitler élu en Namibie. Round up.

Par Ziyad Aklikim