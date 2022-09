© Copyright : Adil Gadrouz

Le Conseil d’administration de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) se tient ce vendredi 9 septembre 2022 à Casablanca. Deux points majeurs figurent à l’ordre du jour: la baisse du nombre de jours minimum pour prétendre à une retraite et la revalorisation du niveau des pensions de retraite.

Le Conseil d’administration de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), présidé par Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Économie et des finances, se réunit ce vendredi 9 septembre 2022. Une rencontre qui revêt un intérêt particulier de par les points qui figurent à l’ordre du jour.

«Nous passerons aujourd’hui en revue les réalisations de la CNSS pour l’année 2021, marquée par une augmentation importante du nombre d’entreprises déclarées à la CNSS, du nombre de salariés déclarés ainsi que de la masse salariale», a précisé de prime abord Nadia Fettah Alaoui. Et de poursuivre: «Deux autres points importants seront traités en Conseil d’administration. La révision des pensions et du nombre de jours minimum pour profiter des pensions conformément au dialogue social qui a été entamé par le gouvernement début avril dernier et qui se poursuit à compter de la semaine prochaine.»

Pour Hicham Zouanat, président de la commission sociale de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), le Conseil d’administration de la CNSS veillera à «l’accompagnement du chantier royal de généralisation de la protection sociale» et à «la mise en place des décrets d’application du contenu de l’accord social signé le 30 avril».

De son côté, Mohamed Alaoui, membre du secrétariat national de l’UMT, a tenu à rendre hommage aux équipes de la CNSS qui «ont réalisé la majorité des objectifs fixés par la CNSS pour 2021 sans qu’il y ait de recrutement additionnel».