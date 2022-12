© Copyright : Le360

Mustapha Baitas, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a annoncé que les retraités concernés par la revalorisation de 5% de leur pension ont commencé à recevoir leur somme due.

Le Conseil d’administration de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), réuni vendredi 9 septembre 2022, a approuvé une revalorisation de 5% de la pension de retraite, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2020. C’est depuis hier, jeudi 1er décembre 2022, que 650.000 pensionnés de la CNSS ont commencé à recevoir les montants correspondant à ces indemnités supplémentaires, a annoncé Mustapha Baitas, porte-parole du gouvernement, qui est intervenu ce vendredi 2 décembre 2022 à un point de presse hebdomadaire, au lendemain de la réunion du Conseil de gouvernement.

Le ministre a cependant tenu à préciser que 2.000 dossiers de revalorisation sont en cours de traitement.

Le 9 septembre dernier, le Conseil d’administration de la CNSS avait adopté, à la majorité de ses membres, la proposition d’augmentation des pensions de retraite de 5%, avec un minimum de 100 dirhams et un maximum de 210 dirhams par affilié.

Il faut savoir que sur l’ensemble des pensionnés de la CNSS, 71% perçoivent des pensions inférieures à 2.000 dirhams par mois. Ceux-ci auront une augmentation mensuelle de l’ordre de 100 dirhams. Les pensionnés ayant une pension comprise entre 2.000 et 3.000 dirhams par mois, soit 13% des pensionnés de la CNSS, bénéficieront d’une augmentation qui varie de 100 à 150 dirhams par mois. Ceux ayant une pension comprise entre 3.000 et 4.200 dirhams (qui correspond au plafond des pensionnés de la CNSS) auront une augmentation entre 150 et 210 dirhams, avait appris Le360 d’une source autorisée de la Caisse de sécurité sociale.

Selon des estimations actuarielles établies par la Caisse, cette revalorisation des pensions aura un coût moyen annuel qui s’élève à un peu plus de 700 millions de dirhams, sur les cinq premières années.

S’ajoutera à cette somme une enveloppe de 2 milliards de dirhams, quant à elle consacrée au paiement des rappels, étant donné que cette décision s’applique avec un effet rétroactif au 1er janvier 2020.