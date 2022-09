© Copyright : DR

Le conseil d’administration de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), réuni ce vendredi 9 septembre 2022, a adopté la proposition d’augmentation des pensions de retraite. Les détails.

Il s’agit de l’un des points les plus importants à l’ordre du jour du conseil d’administration de la Caisse nationale de sécurité sociale. La proposition d’augmentation des pensions de 5%, avec un minimum de 100 dirhams et un maximum de 210 dirhams par assuré, est adoptée à la majorité des membres du conseil à effet rétroactif au 1er janvier 2020, apprend Le360 de Houcine Yamani, membre du conseil d’administration de la CNSS, sous l’étendard de la Confédération démocratique du travail (CDT).

Il convient de rappeler que cette mesure a été adoptée à la majorité des membres du conseil d’administration le 17 juillet 2019 et devait entrer en vigueur le 1er janvier 2020, avant que la tutelle n’y oppose son veto. Le ministère de l’Economie et des Finances, alors dirigé par Mohamed Benchaaboun, avait justifié ce blocage par le coût financier de cette revalorisation, qui dépasse les 800 millions de dirhams par an, et par la nécessité d’une réforme globale des régimes de retraite à l’échelle nationale.

Cette décision gouvernementale avait eu pour effet direct le blocage du conseil d'administration, qui devait se tenir le 6 octobre 2020, après le retrait des syndicats et la suspension des travaux du conseil, faute de quorum. Les représentants des trois centrales syndicales, UMT, CDT et UGTM avaient dénoncé l’ingérence du gouvernement auquel elles reprochent le blocage des résolutions décidées et actées lors des précédents conseils, tenus en juin et en décembre 2019.

Les membres du conseil d’administration de la CNSS ont aussi approuvé la baisse du nombre de jours minimum de travail pour prétendre à une retraite, apprend-on de la même source. Une décision qui donne corps aux derniers engagements du gouvernement émanant du premier round du dialogue social tenu en avril 2022, conformément auxquels la durée minimum de cotisation pour bénéficier d’une pension de retraite devra passer de 3.240 jours à 1.320 jours seulement. De plus, les personnes n’ayant pas cumulé ce nombre de jours d’affiliation auront le droit de récupérer les cotisations salariales et patronales des jours cotisés.