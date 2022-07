© Copyright : DR

Suspendus hier matin en raison du mauvais temps qui sévit dans le détroit de Gibraltar, les ferries assurant la liaison maritime Tanger Ville-Tarifa ont repris leurs rotations ce mercredi 13 juillet 2022.

L’amélioration de la situation météorologique a permis la reprise du trafic maritime dans cette zone vers 7h00 depuis Tarifa, 6h00 depuis Tanger, a appris Le360 auprès des autorités portuaires de Tanger Ville.

Ainsi, les ferries concernés ont repris leur service d’une manière normale, selon le programme habituel.

La liaison maritime entre Tanger ville et Tarifa a été suspendue hier, mardi 12 juillet, à cause de vents forts (à plus de de 80 km/h) qui soufflaient sur le détroit de Gibraltar.