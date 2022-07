Suspension du trafic maritime entre les ports de Tanger Ville et de Tarifa

Le nouveau port de Tanger Ville.

© Copyright : DR

Le trafic maritime entre le port de Tarifa (Espagne) et celui de Tanger Ville est suspendu depuis ce mardi 12 juillet 2022 et jusqu’à nouvel ordre, à cause des vents forts qui soufflent sur le détroit de Gibraltar.

L’annonce de la suspension du trafic maritime entre le port de Tarifa et celui de Tanger Ville a été faite mardi matin par l’autorité portuaire de la baie d’Algésiras.

Les départs programmés au moins durant cette journée sont annulés, ajoute la même source. Contactées par Le360, des sources de l’autorité portuaire de Tanger Ville ont confirmé cette information, précisant que des vents qui soufflaient à plus de 80 km/h mardi matin sur le détroit de Gibraltar sont à l’origine de cette décision. Live Le360. Suivez en direct du port de Tanger Ville l’arrivée du premier ferry en provenance de Tarifa Les passagers concernés par ces annulations ont été orientés vers les ports d’Algésiras (côté espagnol) et celui de Tanger Med (côté marocain). Le trafic entre les ports de Tarifa et de Tanger Ville sera rétabli dès que les conditions météorologiques le permettront, indiquent les autorités portuaires marocaines.

Par Said Kadry