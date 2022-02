© Copyright : Fadel Senna-AFP

Les conditions d’entrée au Maroc requises pour les enfants ont été évoquées hier, mercredi 2 février 2022, par le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb, lors d'une réunion entre le patronat et le gouvernement. Le point.

Intervenant lors d’une réunion entre la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et l'Exécutif, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb, a détaillé les conditions d'accès au territoire national pour les enfants.

Khalid Aït Taleb a ainsi indiqué que son département a procédé à un «cadrage» permettant de mieux définir les conditions d'accès au territoire national pour les enfants, selon des tranches d’âges. Ainsi, les enfants de 0-6 ans sont exemptés de la présentation du pass vaccinal et du résultat d’un test PCR négatif de moins de 48 heures avant d’embarquer à bord de l’avion.

Quant aux enfants âgés entre 6 et 18 ans, le ministre a indiqué que des catégories ont été établies. Ainsi, les enfants de plus de 6 ans, résidant dans d'autres pays que le Maroc, seront amenés à présenter uniquement le résultat d’un test PCR négatif de moins de 48 heures, étant donné que certains pays n’ont pas encore recommandé de vacciner cette catégorie.

Idem pour les 6-12 ans, qui résident au Maroc, et qui seront, eux aussi, amenés à présenter seulement le résultat d’un test PCR négatif. Par contre «les enfants qui veulent sortir du Maroc» et qui sont âgés de 12 à 18 ans, le ministre a précisé qu'un pass vaccinal sera exigé à l'entrée. Ils seront également tenus de présenter le résultat d’un test PCR négatif de moins de 48 heures.

A titre de rappel, un communiqué du gouvernement daté du 1er février, avait précisé les conditions pour entrer au Maroc, à compter du 7 février, pour les adultes. Il s’agit de l’obligation de présenter le pass vaccinal et le résultat négatif d’un test PCR de moins de 48 heures avant d’embarquer à bord de l’avion pour tous les voyageurs désireux d'accéder au territoire national.

Ce même communiqué avait également annoncé une série de mesures et dispositions visant à garantir une mise en œuvre efficace de la réouverture des frontières aux vols en provenance et à destination du Royaume. Il s’agit de:



- la réalisation de tests rapides pour les passagers dès leur arrivée aux aéroports du Royaume.



- La réalisation de tests PCR pour des groupes de voyageurs de manière aléatoire dès leur arrivée. Ceux-ci seront informés des résultats ultérieurement. A ce propos, il sera procédé à la mise en place de tous les équipements et des moyens humains, sanitaires, sécuritaires et administratifs nécessaires pour la réussite de ces opérations.



- La possibilité d'effectuer un test supplémentaire à l'hôtel ou dans leur lieu de résidence pour les touristes, 48 heures après leur entrée au territoire national.



- La mise en place de mesures spéciales suivantes pour les cas positifs.



*L'obligation pour les cas positifs normaux d'observer un confinement sanitaire dans les lieux de leurs résidences, tout en les soumettant à un suivi minutieux.



*Le transfert des cas positifs difficiles et critiques dans les hôpitaux pour des soins médicaux.