Les pass vaccinaux et les tests de dépistage rythment désormais les préparatifs de voyages. La tâche se complique davantage lorsque l’on part avec des enfants, puisque nombre de pays ne font pas de distinction entre adultes et enfants de plus de 12 ans, alors que les enfants âgés de 5 à 11 ans sont globalement dispensés de pass vaccinal. Le point.

Le Maroc a lancé le 31 août 2021 une vaste campagne de vaccination anti-Covid-19 pour les adolescents de 12 à 17 ans, ce qui leur permet, par conséquent, d'obtenir un pass vaccinal. Ce document-clé, requis pour voyager à l’étranger, ne les dispense pas toujours de présenter un résultat négatif à un test de dépistage à leur arrivée en pays étranger.

Il faut rappeler à cet égard qu'au Maroc, la campagne de vaccination contre le Covid-19 n’a pas encore été élargie aux 5-11 ans. Ailleurs, la vaccination de cette tranche d'âge n’est pas obligatoire et les moins de douze ans ne sont donc pas tenus de présenter un certificat attestant qu'ils sont vaccinés lorsqu'ils voyagent.

Si la situation est claire pour les moins de douze ans, dispensés de présenter un pass vaccinal en cas de voyage, c'est en revanche moins précis pour les enfants de plus de 12 ans: tout dépend alors du pays de destination.

Voici donc une liste non exhaustive de pays en Europe et en Amérique, avec les conditions d’accès à chaque destination.

France

Pour l’entrée sur le sol français, les enfants de moins de 12 ans sont dispensés de tests. Ils ne sont également pas tenus de présenter un certificat de vaccination valide.

Quant aux enfants âgés de plus de douze ans, leur accès en France est conditionné à des modalités qui varient en fonction de leur situation de vaccination (tout comme les adultes). Ils sont donc soumis au même régime que les adultes et doivent disposer par conséquent d'un pass vaccinal et d'un test négatif.

Ainsi, les adolescents complètement vaccinés par Pfizer doivent présenter le résultat d’un test antigénique ou rapide de moins de 48 heures avant le départ. Un test antigénique aléatoire est possible, à l'entrée en France.

Ceux ayant été vaccinés par Sinopharm ou non-vaccinés (y compris les adolescents ayant l’un ou les deux parents vaccinés par un sérum reconnu en France [Pfizer, AstraZeneca, Janssen, moderna]), ils sont tenus tout d'abord de justifier d’un motif impérieux.

Voici la liste des motifs impérieux permettant aux enfants en provenance du Maroc (pays classé zone orange) d’entrer en France (que vous pouvez, d'ailleurs, télécharger ici):

- Enfant d'un ressortissant français,

- Enfant d'un ressortissant de l'Union européenne,

- Enfant d'un ressortissant britannique,

- Ressortissant de pays tiers titulaire d’un visa de long séjour délivré au titre du regroupement familial ou de la réunification familiale des réfugiés,

- Enfant d'un professionnel de santé ou de recherche étranger concourant à la lutte contre le Covid-19,

- Enfant d'un ressortissant de pays tiers disposant d’un Passeport Talent (VLS), ou d'un chercheur ou d'un enseignant (y compris assistant de langue) s’installant en France à l’invitation d’un laboratoire de recherche, pour des activités de recherche nécessitant impérativement une présence physique,

- Enfant d'un ressortissant étranger en fonction dans une mission diplomatique ou consulaire, ou une organisation internationale ayant son siège ou un bureau en France,

- Un enfant en transit de moins de 24 heures en zone internationale.

NB: les enfants de Français ainsi que les enfants des ressortissants de l’espace européen qui rejoignent, en transit par la France, leur résidence principale dans un pays de l’espace européen, ne sont pas tenus de justifier d'un motif impérieux pour accéder en France (s'ils sont vaccinés avec Sinopharm ou non-vaccinés).

Par ailleurs, les plus de douze ans (vaccinés avec Sinopharm ou non-vaccinés) doivent présenter le résultat d’un test antigénique ou rapide de moins de 48 heures avant le départ. Un test antigénique aléatoire est possible, à l'entrée en France.

Ils seront soumis à leur arrivée une quarantaine obligatoire de 10 jours, à l’issue de laquelle ils devront effectuer un test PCR.

Ils doivent également présenter une déclaration sur l’honneur attestant d’une absence de symptômes d’infection au Covid-19 et de contact avec un cas confirmé de Covid-19, un engagement sur l’honneur à se soumettre au test antigénique ou à l’examen biologique qui sera réalisé à l’arrivée en France, un engagement sur l’honneur à s’isoler durant sept jours et un engagement sur l’honneur visant à se soumettre à un examen biologique de dépistage virologique (PCR) à l’issue de la période d’isolement.

Espagne

Les voyageurs vers l'Espagne de plus de 12 ans, selon le site Travel Safe Spain, doivent présenter un certificat de vaccination attestant qu'ils sont complètement vaccinés, au moins 14 jours avant leur arrivée. Ils doivent également remplir un formulaire de contrôle sanitaire FCS avant le départ à l'adresse suivante: https://spth.gob.es, ou via l'application Spain Travel Health-SpTH, lesquels généreront un code QR.

Les moins de douze ans sont dispensés des tests Covid-19. Ils ne sont pas non plus obligés de présenter une preuve de vaccination.

Grèce

Les voyageurs arrivant en Grèce, âgés de plus de 5 ans, pendant la période allant du 24 janvier au 7 février 2022, indépendamment de leur nationalité, de leur statut vaccinal, sont tenus d'afficher un résultat de test moléculaire (PCR) négatif de moins de 72 heures ou d’un résultat négatif d’un test rapide de moins de 24 heures avant l'arrivée.

De nouvelles conditions seront annoncées ultérieurement.

Finlande

Les conditions d’accès instaurées par la Finlande ne concernent que les voyageurs de plus de 16 ans. Ces derniers sont tenus de présenter un certificat de vaccination (schéma vaccinal complet). Au moins 7 jours doivent s'être écoulés depuis que la dernière dose de vaccin a été reçue, ou un certificat attestant que la personne s'est rétablie du Covid-19 et a reçu une dose de vaccin.

Ils doivent également présenter un résultat de test Covid-19 négatif de moins de 48 heures. Les moins de 16 ans sont dispensés de tests et d'être vaccinés contre le coronavirus.

Royaume-Uni

Selon le ministère britannique des Affaires étrangères, les plus de 5 ans doivent suivre les règles instaurées pour les personnes qui se qualifient comme étant complètement vaccinées. Ils doivent ainsi uniquement remplir un formulaire de localisation de passagers s'ils voyagent à partir du 11 février 2022, 4h00.

Pour ceux qui voyageraient avant cette date, il faudra encore passer, en plus, un test Covid-19 à l'arrivée au Royaume-Uni, et ce, avant la fin du 2ème jour au plus tard. Ce test devant être réservé et payé avant le voyage.

Canada

Les voyageurs de plus de cinq ans doivent présenter la preuve d’un résultat négatif à un test de dépistage moléculaire du Covid-19 ou la preuve d’un résultat positif à un test effectué dans les 15 à 180 jours précédents. Ceux qui sont vaccinés (plus de douze ans) doivent également présenter leur reçu ArriveCAN et une preuve de vaccination.

Les passagers peuvent également fournir la preuve d’un résultat positif à un test de dépistage moléculaire au moment de traverser la frontière au lieu d’un résultat négatif (au moins 15 et au maximum 180 jours) avant l’heure de départ initialement prévue pour le vol.

Les enfants de moins de 5 ans peuvent entrer sans conditions.

Etats-Unis

Aux Etats-Unis, les mêmes conditions de voyage s'appliquent à tous les enfants de plus de deux ans. Ils doivent ainsi présenter le résultat d'un test Covid-19 négatif de 24 heures, ou le résultat positif d’un test PCR sur un échantillon prélevé sur un maximum de 90 jours avant l’embarquement.

Turquie

Les voyageurs de plus de douze ans sont tenus de présenter au moins un de ces documents: un certificat de vaccination ou un test PCR négatif effectué moins de 72 heures avant l'entrée en Turquie, ou un test rapide négatif d'antigène effectué moins de 48 heures avant l'entrée en Turquie. Ils doivent aussi remplir «le formulaire d'entrée en Turquie» sur register.health.gov.tr dans les 72 dernières heures avant l'heure de départ du vol.

Les moins de douze ans peuvent entrer sans conditions.

Nota bene. De nouvelles hausses des cas de Covid-19 pourraient conduire de nombreux gouvernements à remettre en question leurs efforts d’assouplissement des restrictions sur les voyages.

De nouvelles mesures spécifiques pourraient donc s’appliquer. Il est par conséquent fortement recommandé de vérifier bien en amont auprès des autorités marocaines, étrangères et des compagnies aériennes si de nouvelles décisions ont été prises, au regard de l’évolution de la situation sanitaire.