Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb.

© Copyright : Khalil Essalak / Le360 (capture image vidéo)

A quand une réouverture des frontières? Selon Khalid Aït Taleb, ministre de la Santé, «cette décision ne peut être prise que par la Comité interministériel de suivi du Covid». Toutefois, il s'est voulu rassurant, indiquant «le pic des contaminations va prochainement être atteint».

Le débat sur la réouverture des frontières a refait surface à l’approche du 31 janvier 2022, date d’expiration annoncée de la décision relative à la fermeture des frontières du Royaume. Lors de son passage à l'émission Grand format-Le360, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb, a indiqué que c’est la Comité interministériel de suivi du Covid qui est habilitée à prendre une décision en ce sens.

D’après lui, le Comité scientifique, qu’il pilote, par ailleurs, émet uniquement des recommandations sur la base du suivi des données épidémiologiques. «La décision de la réouverture des frontières relève du technique et ne dépend ni du Comité scientifique, ni du ministère de la Santé. C’est le Comité interministériel de suivi du Covid qui peut prendre cette décision et ce, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, que ce soit au Maroc ou dans le monde». Et d'ajouter, «il se peut qu’il y ait de bonnes nouvelles dans les prochains jours».

Le ministre a fait observer que le Maroc a, jusqu’à présent, pu éviter deux vagues du Covid-19, précisant qu’«au début, il n'y avait pas assez de données scientifiques sur l’Omicron» et que les frontières ont été fermées «principalement en raison de la recrudescence de l'épidémie du Covid-19 en Europe, à cause de la propagation du variant Delta, mais aussi de l’Omicron. Nous avons pris nos précautions. Ceci nous a permis de préserver les acquis réalisés par le Maroc dans la lutte contre la pandémie».

Plusieurs pensent qu’une réouverture des frontières n’est visiblement pas du goût de Khalid Aït Taleb, mais ce dernier persiste et signe: «je ne gère que les aspects liés à la santé et à l’évolution de la situation épidémiologique, les autres décisions ne dépendent pas uniquement de moi. (...) Je ne suis pas habilité à décider si l’on peut ouvrir ou fermer les frontières. Le Comité scientifique que je préside n’a pas les prérogatives pour prendre une décision en ce sens».

Pour ce qui est du pic épidémique de la troisième vague du Covid-19, que connaît le Maroc depuis six semaines et qui est marqué par une hausse continue des infections, le ministre de la Santé s'est voulu rassurant en indiquant que le Royaume «atteindra, dans les jours à venir, ce pic», tout en rappelant que «la situation sanitaire est en constante évolution».