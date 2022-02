© Copyright : Yassine EL AYOUCHI- MAP

L’Office national des aéroports (ONDA) annonce que ce sont pas moins de 1.654 vols internationaux, dans les deux sens, qui ont été opérés en une semaine dans les différentes plateformes aéroportuaires du Royaume.

1654 vols internationaux (d�part et arriv�e) op�r�s dans nos a�roports durant la 1�re semaine de reprise.#ONDA #Airport — ONDA (@ondaofficiel) February 14, 2022

Durant cette semaine, on apprend également du ministère de la Santé que 96.893 tests antigéniques rapides ont été effectués au niveau des aéroports auprès des voyageurs de plus de six ans (chiffres arrêtés au dimanche 13 février à 16h00).

La nouvelle de la réouverture de l’espace aérien le 7 février 2022, annoncée jeudi 27 janvier dernier, avait été accueillie avec soulagement par les Marocains résidant à l’étranger, désirant revenir enfin dans leur patrie retrouver leurs proches et leur famille, et par les différents opérateurs touristiques, qui ont été lourdement pénalisés par la crise sanitaire.

Le gouvernement avait annoncé une batterie de mesures et dispositions, à partir du 7 février, pour garantir une mise en œuvre efficace de sa décision portant sur la réouverture des frontières aux vols, en provenance et à destination du Royaume.

Prises conformément aux dispositions juridiques relatives à la gestion de l'état d'urgence sanitaire et sur la base des recommandations de la commission technique créée à cette fin, ces mesures portent sur l'obligation de présenter le pass vaccinal et le résultat négatif d’un test PCR de moins de 48 heures avant d’embarquer à bord de l’avion pour tous les voyageurs désirant accéder au territoire national, et la réalisation de tests rapides pour les passagers dès leur arrivée aux aéroports du Royaume.

Elles concernent aussi la réalisation de tests PCR pour des groupes de voyageurs de manière aléatoire dès leur arrivée, la possibilité d'effectuer un test supplémentaire à l'hôtel ou au centre de résidence pour les touristes, 48 heures après leur entrée sur le territoire national et la mise en place de mesures spéciales pour les cas positifs. Pour sortir du Maroc, les voyageurs doivent disposer d’un pass vaccinal valide.

D’autres mesures préventives pratiques ont également été adoptées, allant du marquage au sol pour garantir la fluidité de la mobilité et des procédures liées au voyage, l'installation de pancartes de sensibilisation des passagers sur les mesures préventives à observer, le respect de la distanciation physique, des distributeurs de gel hydro-alcoolique à disposition, en plus d'opérations de la désinfection et de la stérilisation régulière de l'ensemble des installations et des équipements.