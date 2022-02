© Copyright : Hamdi Yara / Le360 (capture image vidéo)

Un avion de Royal Air Maroc, à destination de Las Palmas, avec à son bord des membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger, a décollé hier soir, lundi 7 février 2022, de l’aéroport Hassan Ier de Laâyoune. Les images.

Ce vol marque la reprise des liaisons aériennes internationales dans cette plateforme aéroportuaire et ce, après plus de deux mois de suspension, en raison du rebond pandémique.

Interrogé par Le360, Abdelhamid Ayassi, commandant de l'aéroport Hassan I de Laâyoune, a indiqué que l'Office national des aéroports (ONDA), en étroite collaboration avec la Gendarmerie royale, la Direction générale de la sûreté nationale, les Douanes, le ministère de la Santé et de la Protection sociale et les compagnies aériennes, a pris une batterie de mesures visant à accueillir les vols aériens et les passagers dans les meilleures conditions et à fournir un accueil rassurant aux passagers.

Le commandant de l'aéroport Hassan Ier de Laâyoune a aussi souligné que cinq vols ont été programmés, à destination des îles Canaries, au cours de cette première semaine de la reprise des liaisons aériennes internationales.

De leur côté, plusieurs voyageurs, également Marocains résidant à l'étranger, arrivés à l'aéroport de Laâyoune, ont exprimé leur joie de regagner la mère patrie après une longue période de suspension des voyages, tout en saluant les efforts que déploient les autorités de l’aéroport en vue de réunir les conditions d’un transit fluide et sécurisé des passagers.

Le gouvernement avait annoncé une batterie de mesures et dispositions, à partir du 7 février, pour garantir une mise en œuvre efficace de sa décision portant sur la réouverture de l'espace aérien du Royaume.

Prises conformément aux dispositions juridiques relatives à la gestion de l'état d'urgence sanitaire et sur la base des recommandations de la commission technique créée à cette fin, ces mesures portent sur l'obligation de présenter le pass vaccinal et le résultat négatif d’un test PCR de moins de 48 heures avant d’embarquer à bord de l’avion pour tous les voyageurs désirant accéder au territoire national, et la réalisation de tests rapides pour les passagers dès leur arrivée aux aéroports du Royaume.

Elles concernent aussi la réalisation de tests PCR pour des groupes de voyageurs de manière aléatoire dès leur arrivée, la possibilité d'effectuer un test supplémentaire à l'hôtel ou au centre de résidence pour les touristes, après 48 heures de leur entrée au territoire national et la mise en place de mesures spéciales pour les cas positifs.