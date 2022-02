© Copyright : MAP

En ce deuxième jour de réouverture des frontières, l’Office national des aéroports (ONDA) annonce que ce ne sont pas moins de 209 vols internationaux, dans les deux sens, qui sont attendus ce mardi 8 février dans les différentes plateformes aéroportuaires du Royaume.

C'est, ce mardi, le second jour de la reprise des liaisons aériennes.

La nouvelle, annoncée le jeudi 27 janvier dernier, avait été accueillie avec soulagement par les Marocains résidant à l’étranger, désirant revenir enfin dans leur patrie et de retrouver leurs proches et leur famille, et par les différents opérateurs touristiques, qui ont été lourdement pénalisés par la crise sanitaire.

Rappelons qu’afin d’accompagner la reprise des vols au Maroc, plusieurs mesures ont été prises. Les voyageurs sont ainsi tenus d’effectuer un test antigénique à résultat rapide dès leur arrivée. Des prélèvements aléatoires pour des tests PCR sont également effectués.

D’autres mesures préventives pratiques ont été également adoptées, allant du marquage au sol pour garantir la fluidité de la mobilité et des procédures liées au voyage, l'installation de pancartes de sensibilisation des passagers sur les mesures préventives à observer, le respect de la distanciation physique, des distributeurs de gel hydro-alcoolique à disposition, en plus d'opérations de la désinfection et de la stérilisation régulière de l'ensemble des installations et des équipements.