Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, répondra lundi prochain, 9 mai 2022, aux questions des députés de la Commission de l’enseignement, de la culture et de la communication à la Chambre des représentants. A l'ordre du jour: la réintégration des étudiants revenus d'Ukraine.

La Commission de l’enseignement, de la culture et de la communication à la Chambre des représentants a convoqué Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation pour le lundi 9 mai prochain, à partir de 16h00, pour discuter de la réintégration académique des étudiants de retour d'Ukraine.

En plus des alternatives qui s’offrent aux étudiants marocains ayant été contraints de quitter leurs universités ukrainiennes après le déclenchement du conflit armé avec la Russie, cette séance sera également consacrée aux politiques publiques dans le domaine de la recherche scientifique, à l'accélération de la réforme universitaire, à l'abandon du bachelor et au sort des projets universitaires qui ont été annulés par le ministère malgré la signature de plusieurs accords en ce sens avec les conseils élus.

Rappelons qu'auditionné à la Chambre des conseillers, Abdellatif Miraoui a annoncé le mardi 26 avril dernier, qu’au 25 avril 2022, ce sont plus de 7.200 étudiants marocains d'Ukraine qui se sont inscrits sur la plateforme en ligne mise en place pour leur recensement, dont 75% sont inscrits en cycle de médecine, de pharmacie, ou de médecine dentaire.

Abdellatif Miraoui a par ailleurs souligné que son département a tenu plusieurs réunions avec les doyens des facultés de médecine et de pharmacie et de médecine dentaire relevant du privé et du public, ainsi qu'avec l'Institut agronomique et vétérinaire (IAV).

Le ministre a également annoncé que la Hongrie et la Roumanie se tenaient prêtes à accueillir les étudiants marocains d’Ukraine.