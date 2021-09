Reconnaissance du pass vaccinal marocain: les clarifications de l'Union européenne

Prototype d'un passeport vaccinal

© Copyright : Ministères de la Santé / Intérieur

L’équivalence entre le passeport sanitaire marocain et le passeport sanitaire européen est purement technique et permet une lisibilité mutuelle des QR codes. Et ceci est valable aussi bien pour les pass vaccinaux que pour les tests PCR. Leur fiabilité et leur traçabilité sont ainsi assurées.

C’est ce que vient de rappeler la délégation de l’Union européenne au Maroc dans un communiqué rendu public ce mardi 21 septembre 2021 et qui fait suite à une première communication sur le sujet en date du 15 septembre dernier. «Hormis cette normalisation technique, cette équivalence ne change rien aux exigences sanitaires requises depuis toujours par chacun des Etats membres de l’UE pour pouvoir entrer dans chaque pays», précise ainsi la délégation. Ce qui signifie que toute personne, quelle que soit sa nationalité, qu’il s’agisse de ressortissants marocains ou ceux d’un des Etats membres de l’UE ou de toute autre nationalité, doit se soumettre aux demandes sanitaires formulées par le pays de destination. L’UE reconnaît le pass vaccinal marocain: voici ce qui va changer Ces exigences dépendent tout d’abord du vaccin administré et ensuite de la catégorie du pays d’où l’on vient et où l’on va (vert, orange, rouge selon la nomenclature européenne et A, B, concernant la nomenclature marocaine). La délégation de l’Union européenne rappelle que les exigences sanitaires aux frontières de chaque Etat membre ne sont donc aucunement déterminées par la nationalité, contrairement à ce qui a été rapporté sur les réseaux sociaux.

Par Qods Chabaa