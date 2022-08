© Copyright : MAP

Les vacances d’été arrivent à leur terme et la date de la rentrée scolaire approche. Dans sa note relative à l’organisation de la prochaine année scolaire, le département dirigé par Chakib Benmoussa indique que la rentrée est prévue le 5 septembre pour le préscolaire, le primaire, le collégial, le secondaire et les classes de technicien spécialisé.

J-25 avant la rentrée des classes, prévue le 5 septembre prochain pour le préscolaire, le primaire, le collégial, le secondaire et les classes de technicien spécialisé. Les cours d’éducation non formelle démarreront, quant à eux, le 3 octobre.

Selon une note portant sur l’organisation de l’année scolaire 2022-2023, le ministère de l’Education nationale annonce aussi que l’année scolaire 2022-2023 débutera le 1er septembre 2022 et prendra fin à la deuxième semaine de juillet 2023. Le corps administratif devra donc reprendre le premier jour de septembre, suivi par le corps enseignant, le 2 septembre.

Les examens du baccalauréat se dérouleront entre le 6 et 8 juin pour les branches scientifique et technique et les 9 et 10 juin 2023 pour les branches littéraires. Les examens de la deuxième session sont fixés du 5 au 8 juillet prochain.

La feuille de route de Chakib Benmoussa souligne néanmoins que plusieurs activités, comme des sessions de l’appui scolaire et des activités parascolaires, pourront se poursuivre jusqu’à la fin du mois de juillet 2023.