A Dakhla, la rentrée scolaire 2020-2021 a eu lieu dans de bonnes conditions et dans une bonne ambiance.

© Copyright : Souilme Bouaamoud / Le360

Après deux reports, c’est finalement aujourd’hui, vendredi 1er octobre 2021 qu’a eu lieu la rentrée scolaire dans l’ensemble des établissements du Maroc. Dans la ville de Dakhla, la reprise s’est déroulée dans de bonnes conditions et dans une ambiance positive pour les collégiens et lycéens. Reportage.

Après de longues vacances forcées, c'est l'heure de la rentrée pour les établissements scolaires au Maroc. En ce vendredi 1er octobre 2021, les écoles ont rouvert leurs portes aux élèves de la région de Dakhla et ceux du reste du Maroc, reprenant la saison scolaire dans la joie et la bonne humeur.

«Suite au bon déroulement de la campagne de vaccination des adolescents âgés de 12 à 17 ans, le gouvernement a opté pour une reprise des cours en présentiel. Cette décision vient s’accorder avec la volonté des parents qui penchent, à leur tour, pour un mode d’enseignement en présentiel. Dans ce sens, l’école Abdelkrim El Khattabi a décidé d’ouvrir ses portes ce vendredi 1er octobre, et a permis à ses élèves de s’imprégner de l’ambiance de cette nouvelle année, et de profiter de l’initiative royale un million de cartables», souligne, dans une déclaration pour Le360, le directeur pédagogique de l'école Abdelkrim El Khattabi, à Dakhla.

Une jeune écolière de ce même établissement explique que pour suivre ses cours, elle doit obligatoirement être vaccinée. «Je vais recevoir ma première dose aujourd’hui dans mon établissement. Des doses du vaccin y sont allouées aux élèves qui n’ont en toujours pas reçu. Certes je suis contente que les cours reprennent en présentiel, mais ce qui m’attriste c’est que nous devons tous porter notre masque et respecter la distanciation sociale, vu que le virus est toujours présent».

Pour Aziz Hajjami, directeur du lycée Al Fath, «ce premier jour de la reprise scolaire au titre de l’année 2021-2020 s’est passé dans les meilleures conditions, en respectant le protocole sanitaire mis en place par les ministères de l’Education nationale et de la Santé. Notre lycée a mis en place un dispositif interne pour veiller au bon déroulement de cette rentrée».

A Dakhla, comme dans toutes les villes du Royaume, la rentrée scolaire s’est déroulée sous le signe du Covid-19 qui impose le respect strict du protocole sanitaire et des gestes barrières, notamment le port du masque obligatoire à l'intérieur des classes, la désinfection et le lavage fréquent des mains, la prise de température et l'aération des salles.