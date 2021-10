© Copyright : Le360

Après deux reports, la rentrée scolaire a finalement eu lieu ce vendredi 1er octobre 2021 dans l'ensemble des établissements au Maroc. Une reprise qui s’est effectuée dans de très bonnes conditions. Le port du masque a été respecté et cela dans une ambiance apaisée. Compte-rendu depuis plusieurs villes du Royaume.

Après de longues vacances, forcées en partie, les écoliers au Maroc ont repris le chemin des classes dans la bonne humeur. Ils étaient contents de reprendre les cours et de retrouver leurs camarades. C'était sûrement le cas également pour les parents! Et comme l'an dernier, la rentrée scolaire s’est déroulée sous le signe du Covid-19 qui impose le respect strict du protocole sanitaire. Celui-ci comprend notamment le masque obligatoire à l'intérieur des classes, la désinfection et le lavage fréquent des mains, la prise de température, l'aération des salles...

La rentrée scolaire à Rabat au titre de l'année 2021-2022 s'est déroulée dans une atmosphère d'enthousiasme et d'espoir pour les élèves des trois types d'enseignement (pré-scolaire, primaire et secondaire).

Au lycée Hassan II de Rabat, un des plus importants de la capitale avec ses 475 élèves, tous les responsables, le délégué régional Abdelkader Hadini, le directeur de l'établissement, Mustapha Agred, les élèves et le corps enseignant ont salué le retour de l'enseignement en présentiel, après un gel qui aura duré deux ans en raison de la pandémie. Selon le délégué régional, Abdelkader Hadini, la rentrée scolaire a été accueillie avec enthousiasme par des élèves heureux de retrouver les classes.

L'année scolaire 2021-2022 va se dérouler sous le signe de «la renaissance pédagogique pour améliorer la qualité de l’enseignement». Il faut rappeler que la ville de Rabat, à elle seule, compte 114.000 élèves dont 14.000 du pré-scolaire.

(Reportage de Mohammed Boukouyane)

Même ambiance à Casablanca. Taha Cherki, enseignant approché par Le360, souligne que la rentrée scolaire, masquée, s’est déroulée dans des conditions normales et que les élèves ont été contents de retourner à l’école.

Il a également indiqué que le corps enseignant a sensibilisé les écoliers à l’importance du respect des mesures préventives mises en place au niveau de l’établissement. Les élèves ont aussi fait part de leur joie de reprendre les cours et de se retrouver.

De son côté, Bouchra Aârif, directrice préfectorale de l'éducation à Casablanca-Anfa, a rappelé le succès de la campagne de vaccination des 12-17 ans qui vise à assurer une rentrée sécurisée.

(Reportage de Amine Lamkhida et Abderrahim Et-Tahiry)

A Inezgane, Hassan Ben Chtaber, directeur de l'école primaire 18 novembre, a déclaré que l'adoption de l’enseignement en présentiel intervient suite au bon déroulement de la campagne de vaccination des 12-17 ans et des jeunes de plus de 18 ans, ainsi qu’à l’amélioration de la situation épidémique dans le Royaume.

Il a indiqué que son établissement à reçu quelque 625 élèves en deux groupes. Le même interlocuteur a ajouté que toutes les mesures préventives sont respectées à la lettre.

(Reportage de Mohand Oubarka)

Quant à Tanger, les élèves de l’école Oum Aymane ont retrouvé l'ambiance des salles de classes dès ce vendredi matin. La joie de retrouver leurs copains était évidente. Les équipes enseignantes avaient, elles aussi, un franc sourire que l'on devinait derrière leur masque.

Approchés par Le360, écoliers et tuteurs ont indiqué que la reprise s’est effectuée dans une bonne ambiance et que les cadres pédagogiques et administratifs ont bien accueilli les élèves, tout en les briefant sur les mesures préventives prises dans le cadre du nouveau protocole sanitaire.

(Reportage de Said Kadry)