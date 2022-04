© Copyright : Said Bouchrit / Le360

Pendant le ramadan, la quantité des produits alimentaires gaspillés et des déchets à Casablanca augmente de façon exponentielle. Durant cette période de l'année, le taux de gaspillage atteindrait les 85%. Confrontée à ces fâcheuses habitudes, Casa Baia a décidé de sensibiliser autour du gaspillage alimentaire et la gestion des déchets. Les images.

Le Maroc connaît une flambée pendant le mois de ramadan au niveau du gaspillage alimentaire. Selon les études du Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM) et de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 45.1 % des familles marocaines jettent l’équivalent de 6 à 51 dollars par mois, soit 60 à 500 dirhams, durant ce mois sacré.

Partant du fait que les habitudes des ménages marocains changent pendant cette période de l’année, la Société de développement locale (SDL), Casa Baia, a décidé d’initier dans la cadre du programme annuel «Jeudi propre» des journées de sensibilisation, rigoureuses et complètes, qui auront donc lieu chaque jeudi durant le ramadan. Le but est de sensibiliser les Casablancais autour du gaspillage alimentaire mais également de la gestion des déchets, deux composantes essentielles à la préservation de l’environnement et à la propreté urbaine.

Ainsi, afin d’éviter de jeter des quantités trop importantes de produits alimentaires et pour assurer la propreté de la ville en garantissant une bonne gestion du volume des déchets produits durant le ramadan, Casa Baia, en étroite coordination avec la commune de Casablanca et les autorités locales, a donc décidé de mobiliser fortement ses équipes avec ses dispositifs anti-gaspillage et de propreté renforcé.

«D’après les données recueillies par Casa Baia, nous avons constaté une hausse importante de la masse totale des déchets, qui entrave l’efficacité du processus de collecte durant le mois de ramadan, et ceci est dû à deux facteurs. Le premier est le fait que les ménages marocains achètent plus qu’ils ne consomment, et de ce fait gaspillent plus qu’ils ne consomment. Le second réside dans le fait que les déchets ne sont jetés que le matin ou après la prière du Fajr, alors que la collecte des déchets se fait chaque jour entre 20h et 4h du matin. Changer nos habitudes est primordial pour redonner à Casablanca cette image de ville propre», précise Nabila Rmili, maire de Casablanca, interrogée par Le360.

Cette campagne de sensibilisation, sous le slogan «Ramadan Moubarak Nadif» (bon ramadan sans déchets), englobe la distribution de sacs en plastique auprès des Casablancais, une diffusion de message sur les réseaux sociaux, des animations sur le terrain, ainsi qu’un jeu concours accessible sur le site www.jeudipropre.ma .

Les deux sociétés chargées de la propreté urbaine et de la gestion des déchets ménagers ARMA et AVERDA Casablanca ont également conçu un programme de travail détaillé pour cette période sacrée de l’année, qui explique les mesures et les gestes à adopter, rendant le processus de collecte des déchets encore plus efficace. Il est par ailleurs important de rappeler que la réussite de cette action repose principalement sur un bon comportement des Casablancais.