Dans une nouvelle mise à jour, RAM a annoncé la programmation de deux nouveaux vols spéciaux, soumis à autorisation, les 20 et 21 décembre 2021 entre le Maroc et le Portugal (dans les deux sens).

Suite à la décision du Maroc d'autoriser, à titre exceptionnel avant le 23 décembre, des vols de passagers à destination du Royaume à partir du Portugal, de Turquie et des Emirats arabes unis, RAM indique, sur Twitter, avoir instauré deux nouveaux vols spéciaux, soumis à autorisation, les 20 et 21 décembre 2021 entre Lisbonne et Casablanca. Et ce, dans les deux sens.

Au départ du Maroc, ces vols sont prévus de Casablanca vers Lisbonne, ajoute RAM, qui signale qu’ils sont également accessibles aux citoyens marocains respectant les exigences sanitaires du départ et de l’arrivée.

Au départ du Portugal, ces vols sont prévus de Lisbonne vers Casablanca. Ils seront accessibles à tous les Marocains bloqués à l’étranger, indépendamment de leur pays de provenance.

Seuls les Marocains résidant dans le Royaume, ayant quitté le Maroc depuis le 1er octobre 2021, ainsi que leurs conjoints et enfants les accompagnant, peuvent en bénéficier, rappelle RAM.

Ils doivent ainsi présenter, à l’enregistrement, leur carte d’identité nationale ou leur passeport, prouvant leur adresse au Maroc, ainsi qu’un test PCR de moins de 48 heures.

Les personnes qui seront rapatriées subiront des tests PCR toutes les 48 heures dans les hôtels où ils seront confinés (aux frais de l’Etat) pendant 7 jours et toute personne testée positive à l’aéroport ou à l’hôtel sera prise en charge par les autorités sanitaires compétentes.