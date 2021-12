© Copyright : DR

Les vols de rapatriement des Marocains bloqués à l’étranger ont débuté ce jeudi 16 décembre. Les aéroports d’arrivée se trouvent dans cinq grandes villes du Royaume. Pour les besoins du confinement (d'une durée de 7 jours), voici la liste complète des hôtels retenus par les autorités.

C’est ce jeudi 16 décembre qu’ont débuté les vols de rapatriement des Marocains bloqués à l’étranger. Dans un premier temps, ces vols vont devoir atterrir dans cinq villes du Royaume: Casablanca, Marrakech, Agadir, Fès et Tanger. A charge pour les autorités, le cas échéant et selon d’éventuelles contraintes, d'ajouter d’autres villes, comme Rabat et Oujda.

Selon des sources contactées par Le360, pas moins de 18 vols seront opérés par Royal Air Maroc (RAM) entre le 16 et le 22 décembre depuis le Portugal (11 vols), la Turquie (5 vols) et les Emirats Arabes Unis (2 vols).

Mais où vont être confinés les Marocains qui seront rapatriés? Le360 a réussi à se procurer la liste exhaustive des établissements hôteliers choisis et réquisitionnés par les autorités dans cinq grandes villes (Cf. tableau ci-dessous).

Ce confinement dans les hôtels (d'une durée de 7 nuitées) sera à la charge de l’Etat, en pension complète. Les confinés n’auront pas le droit de quitter leur hôtel et n’auront droit à aucune visite familiale. Ils devront, selon le protocole sanitaire arrêté par les autorités publiques, subir un test PCR toutes les 48 heures, tout au long de la période que durera leur confinement.

