Kiosque360. Une trentenaire, après plusieurs demandes de divorce refusées, suivies de l’échec de quelques vaines tentatives d’empoisonner le mari récalcitrant, a fini par tuer ce dernier avec l’aide de son amant adultère. Les deux meurtriers viennent d’écoper de la prison à perpétuité.

Selon le quotidien Al Akhbar, dans son édition du vendredi 5 novembre, la chambre pénale de la Cour d’appel de Rabat a prononcé, dans la nuit de mardi à mercredi, le verdict définitif condamnant une femme née en 1985 et son amant à la prison à vie. Ils sont accusés d’avoir tendu un guet-apens et tué avec préméditation le mari, de surcroît père des quatre enfants de l’épouse adultère. Ce verdict confirme celui déjà prononcé en première instance en juin 2019 contre les deux assassins.

Al Akhbar rappelle que cette affaire remonte à 2018, quand le corps sans vie d’un homme, résidant au quartier Sidi Moussa de Salé, a été retrouvé, abandonné en rase campagne, dans la zone de Said Hajji. L’autopsie réalisée à l’hôpital Moulay Abdallah de Salé, sur ordre du parquet, avait conclu à un crime.

Bien évidemment, c’est l’épouse du défunt qui a été la première interrogée par la police judiciaire de Salé pour glaner des informations pouvant conduire à lever le voile sur sa mort. Or celle-ci ignorait que le téléphone de son mari avait «parlé» à travers des communications qu’il recevait d’un inconnu, qui n’était autre que l’amant de l’épouse du défunt. Confondu par ces appels, le co-meurtrier a fini par craquer et reconnaître son forfait, exécuté avec l’aide de son amante, mère de quatre enfants. Il a ainsi reconnu qu’il était lié à cette dernière, et que c’est au domicile de ses parents qu’il la recevait régulièrement pour y commettre leur adultère, mais aussi planifier l’élimination pure et simple de l’époux.

Ce dernier ayant refusé les demandes insistantes et répétées de divorce de la part de son épouse, celle-ci a tenté de l’empoisonner, mais il a été sauvé aux urgences de Salé après avoir consommé une soupe (bissara) contenant un produit hautement toxique.



Finalement, c’est l’amant qui va tendre un guet-apens à l’époux, maçon de son état. Se présentant au téléphone comme un client, il lui indiqua l’adresse où se trouvait le travail à accomplir. Arrivé sur les lieux avec son matériel, l’époux a été surpris par la présence de sa femme avec l’homme qui l’avait appelé. Mais avant de réaliser quoi que ce soit, il a été agressé par l’amant qui a fini par le tuer, non sans l’aide de l’épouse, avant d’aller jeter son corps dans une zone isolée, mais non loin d’une piste, pour faire croire à un accident.