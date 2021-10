© Copyright : DR

Kiosque360. Plusieurs arrestations ont eu lieu ces derniers jours, à Rabat, dans le cadre d’enquêtes sur des cambriolages de lieux sensibles, ainsi que sur un incendie qui s’est déclaré dans la Ceinture verte. Les détails.

Il n’aura pas fallu longtemps pour que les auteurs de plusieurs cambriolages et d’un incendie, qui ont récemment secoué la capitale, tombent entre les mains de la police. Les services de la police judiciaire, de la préfecture de police de Rabat et de la brigade antigang ont procédé à l’interpellation de plusieurs individus soupçonnés d’être les auteurs du cambriolage de la résidence d’un prince émirati et du siège du Conseil national des droits de l'Homme, ainsi que de l’incendie qui a ravagé récemment une partie de la forêt de la ceinture verte à Rabat.



Dans son édition du mercredi 6 octobre, Assabah rapporte, à ce propos, que les trois individus en question sont, entre autres, un technicien, un employé de maison et un repris de justice faisant déjà l’objet d’un avis de recherche pour plusieurs crimes opérés dans des villes du nord du royaume.



La publication précise que le premier à être tombé entre les mains de la police est un jeune homme né en 1995, soupçonné d’être derrière plusieurs vols commis au sein de la résidence du prince émirati où il travaillait comme employé de maison. Il profitait, en effet, de son statut pour circuler librement au sein de la demeure et y dérober des objets qu’il parvenait à sortir sans être inquiété par les agents de la sécurité et à transporter à l’aide de son véhicule personnel.



La même source ajoute que l’interpellation est intervenue quelques heures à peine après la réception d’une plainte faisant état de plusieurs vols opérés au sein de la résidence. L’individu a alors été présenté devant le procureur du roi, puis au juge d’instruction qui a ordonné sa mise à disposition de l’enquête en état de détention.



Dans une opération similaire, rapporte également Assabah, la brigade antigang relevant de la préfecture de police de Rabat a réussi à mettre la main sur quatre individus soupçonnés d’avoir dérobé plusieurs tablettes électroniques au siège du CNDH. Il s’agit là d’une affaire qui avait mis les services de police en état d’alerte, tant le risque que les appareils volés puissent contenir des informations sensibles était avéré. Rapidement, ils ont remonté la piste d’un technicien opérant au sein du siège et qui s’occupait de la climatisation. Celui-ci a également profité de sa présence sur les lieux, en tant qu'employé pour voler ces objets et les revendre. C’est d’ailleurs pour cela que trois autres individus ont été arrêtés. Il s’agit de revendeurs de téléphones et autres appareils électroniques qui avaient acquis les tablettes auprès du principal suspect. Ils sont désormais poursuivis en état de liberté.

Enfin, Assabah fait état de l’arrestation d’un individu âgé de 44 ans dans le cadre de l’enquête sur l’incendie qui a récemment éclaté dans la forêt de la ceinture verte. Originaire du nord du royaume où il était déjà recherché dans le cadre de plusieurs affaires, il avait trouvé refuge dans ladite forêt après s’être enfui à Rabat. Selon les premiers éléments de l’enquête, il a affirmé qu’il n’avait allumé le feu que pour se réchauffer et qu’il n’avait eu aucune intention de déclencher un incendie criminel.