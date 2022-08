© Copyright : DR

Sur la chaîne Medi 1 TV, Jack Lang, président de l’Institut du monde arabe à Paris, a exprimé son admiration pour le Roi Mohammed VI et ses nombreux accomplissements depuis son accession au trône, il y a 23 ans.

A l’occasion de la fête du Trône, célébrée le 30 juillet 2022, la chaîne Medi 1 TV a donné la parole à Jack Lang, ancien ministre français de la Culture et président de l’IMA depuis 2013. Dans un vibrant témoignage, celui-ci a exprimé toute l’admiration qu’il portait au Roi Mohammed VI, «une personnalité qui marque déjà l’histoire», selon ce grand amoureux du Maroc.

Jack Lang s’est ainsi attaché à passer en revue les nombreux domaines qui ont bénéficié d’un «élan, un souffle tout à fait nouveau» depuis le début du règne du Roi Mohammed VI, à commencer par la culture, à laquelle le souverain, à travers le gouvernement, des personnalités mais aussi ses initiatives personnelles, a conféré «une puissance, un rayonnement incontestable au Maroc et un peu partout dans le monde».

Notant au passage que l’éducation est elle aussi «en voie de transformation», au même titre que le front des droits qui a vu «de grands progrès être accomplis», Jack Lang a ensuite longuement commenté le positionnement du Maroc sur le plan international, saluant notamment sa présence en Afrique grâce à l’engagement du Roi Mohammed VI «pour le développement» du continent.

«Lui-même a parcouru l’Afrique de part en part, d’Est en Ouest, et il a été partout reçu avec enthousiasme, avec reconnaissance, comme si Sa Majesté Mohammed VI était non seulement le Roi du Royaume du Maroc, mais aussi un porte-parole de l’ensemble du continent africain», a ainsi commenté le président de l’IMA. D’ailleurs, a-t-il poursuivi pour étoffer son propos, «ses pairs l’ont bien reconnu, car le Maroc, après une période de retrait de l’Union africaine, est revenu au sein de cette organisation internationale».

Aux yeux de Jack Lang, le soutien au développement économique, culturel et politique de l’Afrique est important non seulement pour le Maroc mais aussi et surtout pour assurer «l’indépendance du développement» des pays africains, à l’heure, juge-t-il, où «certaines grandes puissances extérieures au continent (…) ne ménagent pas leur présence et leurs efforts pour s’introduire dans la vie politique de certains de ces pays».

L’ancien ministre français de la Culture a enfin rendu hommage à «l’apport intellectuel et spirituel» du Roi Mohammed VI, personnalité qui selon lui,«incarne le mieux cet idéal de la reconnaissance de la diversité culturelle des croyances» dans le monde.

Soulignant que le préambule de la constitution de 2011 mentionne le fait que l’unité du Maroc, forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamique, amazighe et saharo-hassanie, s’est nourrie et enrichie de ses affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen, Jack Lang a souligné que le Royaume est peut-être le «seul pays qui revendique la diversité des héritages culturels et spirituels». Un exemple qu’il aimerait voir être suivi par d’autres pays, a-t-il ajouté, notant que «dans le même mouvement, Sa Majesté a fait prévaloir à travers toute une série de décisions, un islam des lumières, un islam de tolérance, tout en reconnaissant les autres religions».

A titre exemple, Jack Lang a ainsi cité «le travail que le Roi Mohammed VI a accompli en permanence vis-à-vis de la culture et de la communauté juive», qui se concrétise notamment à travers l’ouverture du prochain musée du judaïsme à Fès, «ou encore, l’introduction dans l’enseignement (…) de l’histoire du judaïsme marocain».

«C’est une grande chance pour les Marocains (…) d’avoir à leur tête un homme de cette envergure et pour nous aussi, qui sommes français ou appartenant à d’autres nations. Nous sommes très heureux que le Maroc soit dirigé par cette personnalité-là, le Roi Mohammed VI», a conclu Jack Lang en adressant ses meilleurs vœux au souverain et aux Marocains.