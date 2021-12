© Copyright : MAP

La troisième et dernière tranche du programme Tayssir, au titre de l'année 2020-2021 du ministère de l'Education nationale, qui vise à apporter un soutien financier aux familles pauvres pour limiter la déperdition scolaire, sera versée entre le 7 et le 31 décembre 2021.

Le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vient d'annoncer que le versement de la troisième et dernière tranche des bourses aux bénéficiaires du programme Tayssir débute ce mardi 7 décembre 2021, et s’achèvera le 31 du même mois.

Pour garantir la réussite de cette opération, qui s'étend sur près d'un mois, le ministère appelle les familles bénéficiaires de ces aides, qui consistent en une pension mensuelle de 140 dirhams pour chaque enfant, à prendre contact avec les établissements d'enseignement concernés, à partir de ce mardi 7 décembre, afin d'obtenir les reçus de paiement et les informations sur l'agence et la date de retrait. Les bénéficiaires sont tenus de présenter la carte d’identité nationale (CIN) pour bénéficier de la bourse.

Les familles désirant bénéficier des aides doivent déposer leurs demandes pour chaque enfant fréquentant un établissement scolaire. Le dossier se compose d'une copie de l’acte de naissance de l’élève; d'une copie de la CIN du père, de la mère ou du tuteur de l’élève et d'une copie de la carte Ramed valide ou d'un reçu de dépôt de sa demande.

Pour rappel, le ministère de l’Education nationale, Bank Al-Maghrib et le Groupement d’intérêt économique (GIE) du paiement mobile au Maroc avaient signé, le 10 décembre 2020, un protocole d’accord visant la digitalisation des transferts monétaires conditionnels au profit des ménages bénéficiaires du programme Tayssir de lutte contre l’abandon scolaire.

Le programme Tayssir a pour objectif de fournir un appui financier aux familles pauvres, en vue de limiter la déperdition scolaire, Le programme est destiné, en particulier, aux communes rurales et à certaines communes urbaines souffrant e taux de pauvreté et de déperdition scolaire élevés.