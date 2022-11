© Copyright : DR

Kiosque360. Après le scandale du complexe de Témara, une autre affaire, qui concerne le même promoteur immobilier, vient d’éclater à la commune de Harhoura où le ministère de l’Intérieur a arrêté les travaux de ce projet immobilier. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

L’enquête menée par l’inspection générale du ministère de l’Intérieur sur le scandale immobilier de Témara s’est étendue à la commune de Harhoura où les contrôleurs ont découvert de graves dysfonctionnements dans un autre projet immobilier de 60 appartements et 20 bungalows.

Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du mardi 15 novembre, que ce projet haut standing est en cours de construction et devait être livré au mois d’avril prochain. Des sources autorisées indiquent que ce projet appartient à un notable de la région et que c’est la même société accusée dans le scandale du complexe immobilier de Témara qui se charge des travaux de construction.

Un fait qui a suscité beaucoup d’interrogations autour du prolongement de ces violations aux règles d’urbanisme du centre-ville de Témara vers la plage de Harhoura au vu et au su des autorités locales et provinciales.

Les mêmes sources soulignent que le ministère de l’Intérieur a arrêté les travaux de ce projet et commencé à interroger plusieurs responsables de la commune de Harhoura ainsi que le caïd de l’arrondissement. Il s’agit d’un ingénieur, du chef de service de l’urbanisme et un technicien qui sont soumis à des enquêtes marathoniennes axées essentiellement sur les violations de procédure relevées dans la délivrance du permis de construire concernant ce projet immobilier situé dans la plage de Harhoura.

Le quotidien Al Akhbar souligne que les mêmes sources n’excluent pas que la décision de l’arrêt des travaux de ce projet, comme l’a été celui de Temara, soit due au fait que c’est la même société immobilière qui est chargée de la construction des deux projets. Ce faisant, estiment les observateurs, l’inspection générale du ministère l’Intérieur compte effectuer des contrôles élargis à tous les projets de ce promoteur immobilier dans les différentes communes de la préfecture de Skhirat-Témara.

C’est ce qui explique la nature et la multiplication des investigations effectuées, simultanément, par les inspecteurs de l’administration territoriale et la BNPJ de Casablanca. Ces enquêtes ont concerné un grand nombre de responsables parmi lesquels il y a un ancien secrétaire général de la préfecture, des pachas, des agents et des auxilliaires d’autorité ainsi que des fonctionnaires, des techniciens et des particuliers.